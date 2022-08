https://mundo.sputniknews.com/20220802/el-malestar-popular-en-europa-podria-hacer-tambalear-las-sanciones-contra-rusia-1128950536.html

El malestar popular en Europa podría hacer tambalear las sanciones contra Rusia

Analistas advierten que el malestar en la población europea incluso podría derivar en protestas callejeras, lo que debilitaría a sus gobiernos y podría llevar a estos a desistir en su apoyo a EEUU y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en su presión contra Moscú.El Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la Economía Mundial propuso una revisión de las sanciones a Rusia por considerar que tanto EEUU como la Unión Europea (UE) no habrían logrado bloquear el sistema productivo ruso como esperaban cuando las establecieron.El Observatorio señaló que estas medidas han sido más perniciosas para la UE, sin tener un efecto contundente sobre Rusia.Arias Barona consideró que las sanciones a Moscú dejaron en evidencia la "dependencia" de Europa en materia de energía y la capacidad de Rusia para resolver una "situación de crisis" como la que está enfrentando.Hace unos días, la UE decidió suavizar medidas contra los bancos rusos para permitir comercio de alimentos.Además, Washington, a mitad de julio, permitió a las empresas estadounidenses comprar productos agrícolas y fertilizantes rusos.DependenciaPor otro lado, el analista venezolano y vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora, dijo a Sputnik que hay posibilidades de que Europa tenga que dejar sin efecto las sanciones contra Rusia en los próximos meses, especialmente en el invierno, cuando su población necesite gas y alimentos.Sostuvo que Europa, en el invierno, depende de los cereales y del gas, lo que genera un "conflicto en su población, que podría llegar a temer que va a pasar frío y hambre".En la misma sintonía, Arias Barona dijo que el cambio de estación va a impactar "fuertemente" en la vida de la gente."La imposibilidad de tener calefacción en invierno puede generar un enorme descontento en la población y es algo que poco se visibiliza en las noticias o en los análisis. El encarecimiento de la vida y la crisis global va de la mano de una inflación en Europa", agregó.La Comisión Europea advirtió el 26 de julio que si se produce un corte total del suministro de gas desde Rusia, la UE tendrá un déficit de este combustible estimado en unos 45.000 millones de metros cúbicos (15% de lo que los estados miembros consumen en promedio entre agosto y marzo) en un invierno frío.GlobalizaciónZamora explicó que el modelo de bloqueo y sanciones de Occidente no estaba planificado en el largo plazo, por lo que ya en estos momentos se empiezan a observar el efecto rebote en EEUU y en Europa, a causa de la globalización.Opinó que este tipo de sanciones "tienen más sentido" cuando se aplican a países latinoamericanos, como el caso de Venezuela, que no tienen la interdependencia que tienen las economías europeas.La situación de EEUUZamora también consideró que EEUU se encuentra en una situación "complicada".El experto sostuvo que las sanciones a Rusia van a ir "mutando" en función de los "intereses occidentales"."Por ejemplo, primero van a quitarlas para los alimentos, pero las mantendrán para el calzado", agregó.Rusia es uno de los países líderes en exportaciones de trigo y cebada, aceites vegetales, pescado y mariscos.El año pasado aumentó sus exportaciones al mercado global en más del 21%, superando los 37.000 millones de dólares.

