El fracaso de las sanciones contra Rusia expone "crisis de la hegemonía unipolar de EEUU"

El fracaso de las sanciones contra Rusia expone "crisis de la hegemonía unipolar de EEUU"

CARACAS (Sputnik) — El fracaso de las sanciones impuestas contra Rusia, por la operación militar especial en Ucrania, muestran la crisis de la hegemonía... 02.08.2022

El Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la Economía Mundial planteó una revisión de las sanciones a Rusia porque consideran que tanto EEUU como la Unión Europea no habrían logrado bloquear el sistema productivo ruso como esperaban cuando las establecieron.Ortega, también integrante de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), consideró que además se deben revisar las sanciones contra Rusia por su ilegalidad.CrisisRusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Tras el inicio de esta operación varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.En ese sentido, el parlamentario indicó que Europa se enfrenta a una severa crisis por estar subordinada a los intereses de EEUU.Ortega, jefe de la delegación venezolana ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), opinó que las medidas económicas contra Rusia resultaron insostenibles para Europa, por lo que dijo que podrían producirse manifestaciones por parte los ciudadanos.No obstante, la Comisión Europea propuso en julio desbloquear algunos de los fondos de los bancos rusos para reanudar el comercio de productos agrícolas y alimentarios.Además, Rusia y Turquía, con la mediación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, firmaron el 22 de julio un acuerdo sobre la exportación de granos desde los puertos de Ucrania.

