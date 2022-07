https://mundo.sputniknews.com/20220726/suavizar-las-sanciones-contra-rusia-es-una-derrota-para-occidente-1128729157.html

Suavizar las sanciones contra Rusia es "una derrota para Occidente"

CARACAS (Sputnik) — La decisión de la Comisión Europea de suavizar las sanciones impuestas contra entidades financieras rusas representa una derrota política... 26.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-26T22:23+0000

2022-07-26T22:23+0000

2022-07-26T22:23+0000

economía

comisión europea

rusia

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

europa

Venezuela: "EEUU busca una salida para echar atrás las sanciones sin quedar en ridículo" Venezuela: "EEUU busca una salida para echar atrás las sanciones sin quedar en ridículo"

La Comisión Europea planteó el martes desbloquear parte de los fondos de los bancos rusos que fueron congelados como consecuencia de las sanciones impuestas contra Rusia por la operación militar que Moscú lleva adelante en Ucrania desde febrero.El organismo informó en un documento, enviado a 27 países miembros de la Unión Europea, que la medida permitirá reanudar el comercio de productos agrícolas y alimentarios.En la misiva, se destacan las siguientes entidades financieras rusas: Bank Rossiya, Promsvyaebank, VEB-RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank y VTB Bank.De acuerdo con Romero, el relajamiento de las sanciones contra Rusia pone en evidencia que Ucrania ha dejado de ser la prioridad de Occidente.Es un indicativo de que el conflicto en Ucrania "ha dejado de ser una prioridad, digamos una causa común de todos los países occidentales o al menos los países que conforman a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)", indicó el también profesor venezolano.En tal sentido, Romero aseguró que las sanciones contra Rusia han desmejorado las condiciones materiales de los países que las han apoyado, y aseveró que Alemania representa un ejemplo claro de ello."Ejemplos son obvios, tenemos a una Alemania sin energía, recortada con el gas, con graves problemas financieros, pero sobre todo con grandes problemas de adquisición de recursos", afirmó.Las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia impactaron de manera directa en el mercado energético y de alimentos en todo el mundo.Campaña ferozPor otra parte, el profesor venezolano indicó que contra Rusia se ha impulsado una campaña mediática "feroz", y enfatizó que está orientada hacia los más jóvenes y no va parar."En el campo de las ideas, en el campo de la comunicación. los países de la OTAN han desarrollado una campaña feroz contra Rusia, una campaña que no va parar en este momento, inclusive una campaña que afecta sobre todo las capas más jóvenes de la población", afirmó.Sin embargo, Romero aseguró que, de llevarse a cabo una consulta electoral sobre la situación entre Rusia y Ucrania, el resultado sería en contra de que se extienda el conflicto."No es una cuestión pacifista de los habitantes de estos países, sino que están sufriendo consecuencias de la crisis que sus gobiernos impulsaron", acotó.Obligados a negociarEl experto en comunicación política indicó que la crisis energética generada a raíz de las sanciones contra Rusia ha obligado a países como Estados Unidos a dar un giro en su política y abrir paso a la relajación de sanciones."El caso de Venezuela es el más específico, puesto que demuestra como Estados Unidos ha tenido que subyugar su política imperialista para tratar de acceder a fuentes de energías no renovables como el petróleo, el gas y otro tipo de energías", indicó.El pasado 17 de mayo, Estados Unidos anunció el levantamiento parcial de las sanciones que pesaban sobre la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde el 2017.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por primera vez en cinco años emitió una licencia limitada para permitir que la empresa petrolera estadounidense Chevron negocie futuras actividades potenciales en Venezuela.

comisión europea, rusia, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, europa