Gazprom deja de suministrar gas a Letonia a causa de una infracción en el marco del pedido de julio

El 29 de julio, Latvijas Gaze, uno de los mayores distribuidores del gas natural en el Báltico, anunció haber reanudado las compras de este hidrocarburo en Rusia, pero a un proveedor diferente."Actualmente, Latvijas Gaze compra gas [en Rusia], pero no lo estamos comprando a Gazprom porque no podemos saldar las cuentas con Gazprom. Tenemos otro proveedor", afirmó entonces el consejero delegado de la empresa, Aigars Kalvitis en una entrevista con la cadena de televisión LTV.Kalvitis sí confirmó que Latvijas Gaze paga por estos suministros en euros, no en rublos.A mediados de este mes, el Parlamento de Letonia aprobó varias enmiendas a la ley energética que prevén, en particular, prohibir las importaciones de gas ruso a partir de 2023. El ministro de Exteriores letón, Edgars Rinkevics, afirmó en más de una ocasión anterior que la intención de Letonia es "vivir sin gas ruso".El 23 de marzo pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a los que Moscú califica de "inamistosos", entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea (UE), tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.De acuerdo con un decreto presidencial emitido a finales de marzo, las empresas de estos países tendrán que solicitar la apertura de las cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank, podrán abonar las sumas correspondientes a los suministros del gas en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, y el banco, a su vez, las convertirá en rublos según el cambio de la bolsa de Moscú.Así, el 27 de abril, Gazprom confirmó haber suspendido los suministros del gas natural a la distribuidora búlgara Bulgargaz y la polaca PGNiG, a partir de este 27 de abril, por su negativa a pagar en rublos.

