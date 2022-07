https://mundo.sputniknews.com/20220729/la-compania-letona-latvijas-gaze-vuelve-a-comprar-gas-ruso-pero-a-un-proveedor-distinto-1128815634.html

La compañía letona Latvijas Gaze vuelve a comprar gas ruso pero a un proveedor distinto

La compañía letona Latvijas Gaze vuelve a comprar gas ruso pero a un proveedor distinto

MOSCÚ (Sputnik) — La empresa letona Latvijas Gaze, uno de los mayores distribuidores del gas natural en el Báltico, anunció haber reanudado las compras de este... 29.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-29T04:51+0000

2022-07-29T04:51+0000

2022-07-29T04:52+0000

economía

📈 mercados y finanzas

gas

rusia

letonia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107649/46/1076494674_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_367b57d3679cf31a7e44e6d0c43b8f37.jpg

El ejecutivo agregó que no puede revelar el nombre del nuevo proveedor. "Es información comercial que no discutimos en público", alegó.Kalvitis sí confirmó que Latvijas Gaze paga por estos suministros en euros, no en rublos.A mediados de este mes, el Parlamento de Letonia aprobó varias enmiendas a la ley energética que prevén, en particular, prohibir las importaciones de gas ruso a partir de 2023. El ministro de Exteriores letón, Edgars Rinkevics, afirmó en más de una ocasión anterior que la intención de Letonia es "vivir sin gas ruso".

https://mundo.sputniknews.com/20220728/los-recortes-de-gas-ruso-amenazan-con-resucitar-las-viejas-discordias-en-la-ue-1128784144.html

letonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, gas, rusia, letonia, europa