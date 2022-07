https://mundo.sputniknews.com/20220729/gazprom-pide-garantias-a-la-ue-para-enviar-turbinas-de-nord-stream-para-reparacion-1128835701.html

Gazprom pide garantías a la UE para enviar turbinas de Nord Stream para reparación

Para evitar riesgos relacionados con las posibles sanciones, "necesitamos una explicación y un permiso oficiales por parte de las autoridades de la Unión Europea y del Reino Unido para que permitan revisión y mantenimiento integral de todos los motores que utiliza la estación de compresores Portóvaya", dijo en declaraciones al canal televisivo Rossiya 24.El vicepresidente de Gazprom explicó que una de las turbinas reparadas en Canadá acabó en Alemania en lugar de Rusia y ahora se puede volver sujeto al reglamento de la Unión Europea 833/2014, según el cual está prohibido vender, suministrar, transferir o exportar, directa o indirectamente los motores de turbina de gas y sus componentes a Rusia.Markélov subrayó que el hecho de que la turbina reparada resultó enviada desde Canadá a Alemania en lugar de Rusia va en contra de las condiciones del contrato suscrito con Gazprom.Además, apuntó, las reparaciones en Montreal se realizan en el taller la compañía británica Industrial Turbine Co Ltd, controlada por Siemens Energy Canada Limited, y debido a que esa empresa debe cumplir con el régimen de sanciones del Reino Unido, ese país, insistió el vicepresidente de Gazprom, también debe proporcionar garantías de que los motores de Nord Stream puedan ser reparados sin obstáculos.Asimismo, la compañía Siemens tiene el pleno acceso a la estación de bombeo rusa Portóvaya y tiene todas las posibilidades de realizar las obras de mantenimiento de las turbinas para Nord Stream, afirmó Markélov.A mediados de junio pasado, Rusia redujo en un 60% el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1, al desactivar tres motores en la estación de bombeo de Portóvaya.Gazprom envió para la reparación una turbina en diciembre y esperaba recibirla de vuelta en mayo, pero las sanciones de Canadá impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania retrasaron su regreso.Tras una serie de negociaciones, Berlín logró devolver el motor reparado y este se encuentra en el territorio alemán, mientras que Siemens y Gazprom están tratando de arreglar los problemas burocráticos para trasladar la turbina a Rusia.El 25 de julio, Gazprom anunció que detiene otra turbina de Siemens por las condiciones técnicas del motor y el día 27, redujo el suministro de gas por el gasoducto hasta 33 millones de metros cúbicos al día.Según explicó el 27 de julio el vicepresidente de Gazprom, la empresa no envía las turbinas averiadas a Siemens debido a que sigue sin recibir el motor ya reparado y además persiste el riesgo de que las sanciones de Canadá impidan de nuevo la reparación de otros aparatos.Markélov relató que de las cinco turbinas que deben estar operativas, de momento funciona solo una, mientras que las otras están averiadas o con vida útil terminada.A su vez, la compañía alemana aseveró que no recibió notificación alguna del gigante energético ruso sobre fallas en las turbinas del gasoducto submarino Nord Stream 1 y que no puede acceder a los motores in situ.

