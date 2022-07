https://mundo.sputniknews.com/20220728/el-mensaje-que-guarda-la-ropa-de-francia-marquez-la-mujer-que-hace-historia-en-colombia-1128772237.html

El mensaje que guarda la ropa de Francia Márquez, la mujer que hace historia en Colombia

Esteban Sinisterra Paz, de 23 años, es el diseñador de la próxima vicepresidenta, Francia Márquez. El trabajo del joven, inspirado en el color y los estampados... 28.07.2022, Sputnik Mundo

Si hubiera permanecido en Santa Bárbara de Iscuandé, un pueblito de Nariño al suroccidente de Colombia, cerca al oceáno Pacífico y habitado mayoritariamente por afrodescendientes, Esteban Sinisterra Paz estaría cogiéndole de largo a los pantalones de sus vecinos, cosiendo rotos o trabajando en una tienda de víveres. No habría sido la primera persona de su familia en acceder a educación superior, muy probablemente no habría terminado su bachillerato y, muchos menos, habría creado su propia marca de moda Esteban African, la encargada de vestir a Francia Elena Márquez Mina, la próxima vicepresidenta de Colombia.Aunque en sus redes sociales se presenta orgullosamente iscuendereño, el arraigo a su tierra no lo enceguece al aceptar la realidad. "El territorio no es que tenga muchas oportunidades de donde agarrar. Muchos de los jóvenes no sienten interés por educarse. Y es por la falta de garantías", le dijo a Sputnik. El desarraigo de su pueblo no fue por voluntad propia. Él, al igual que Francia Márquez, fue víctima de desplazamiento forzado por parte de grupos armados. Era irse o morir.En 2004, los Sinisterra Paz llegaron a Guapí, Cauca, un municipio cercano a Iscuandé donde vivía su abuela y una tía, de las que aprendió el oficio de las agujas y los hilos, de telas y confección, también de bordados."Eran las diseñadoras del barrio. Cuando nos fuimos para Buenaventura [ciudad donde se encuentra el principal puerto del país en el suroccidente], hice cursos en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y talleres que ofrecía el Gobierno local de turno. Ahí aprendí más". Y el saber fue el hacer. Y Esteban hizo de su nombre y sus raíces negras su marca cuando tenía 15 años."Siempre quise tener mi propia marca y quería que se diferenciara del resto. Empecé a investigar África y sus tejidos, pero también mi territorio, el Pacífico [de gran influencia afro]".Esteban African nació pensado para moda masculina, usando los colores y los estampados típicos africanos, pero cuando fue creciendo y llegó a Cali, capital del Valle del Cauca, la demanda de las mujeres negras de vestir ropa que representara sus raíces lo impulsó a diversificar su negocio. "El mercado femenino me pedía a gritos que hiciera algo para ellas. Necesitaba pagar mi universidad, mis pasajes de transporte y mi alimentación, y ayudar en mi casa".Por las necesidades económicas, su familia no reparó en que Esteban se dedicara a un oficio que está asociado a las mujeres. "No fue una decisión trascendental, solo que tenía la obligación de hacerlo". La moda le permitió pagarse su carrera de Trabajo Social en la Universidad Santiago de Cali. Hoy está en séptimo semestre y espera graduarse el próximo año. Sin embargo, su medio de sustento se convirtió en su vocación y Esteban African es su presente y su futuro.Vestir a la mujer más importante de ColombiaFrancia Márquez fue noticia permanente por ser precandidata presidencial y luego la candidata vicepresidencial de Gustavo Petro. Una mujer que no se quedaba callada, que señalaba el racismo del que era víctima, que no hablaba con vergüenza de su pasado como minera artesanal, víctima del conflicto, empleada doméstica y madre soltera.También fueron noticia sus prendas llenas de color y estampado, un guiño a sus orígenes africanos y a sus ancestros, un mensaje a los suyos de que llegaría representándolos especialmente a ellos. Y así fue y así le respondieron los suyos, incluido Esteban Sinisterra. El suroccidente del país y las zonas con mayor población negra votaron por ella."Estaba en un grupo de WhatsApp en el que hicimos una juntanza para aportar ideas de cómo fortalecer la imagen de Francia. Ella siempre ha representado muy bien a nuestra comunidad y no es algo de ahora. Viene trabajando por las luchas del territorio desde hace tiempo. Como población afrodescendiente reconocemos su labor", analiza Esteban.De forma recíproca, la comunidad también reconoce el trabajo de Sinisterra, el que busca reivindicar una cultura y un sentir de la diáspora africana. Por recomendación, la próxima vicepresidenta llegó al joven diseñador.Los colores y los estampados africanos, provenientes de Ghana, Senegal y Costa de Marfil, transformados en faldas, vestidos, blusas, cinturones, con diseños de Esteban Sinisterra, arropan a Francia Márquez. Y con eso, el diseñador de Iscuandé se siente bien servido.Lo que le suscita la vicepresidenta es lo que él sueña como impronta suya. "Quiero inspirar a los jóvenes de mi territorio. En el Pacífico colombiano hay muchos que necesitan visibilidad. Y con la que he ganado yo, la idea es empujar a mis hermanos y hermanas a que crezcan y no tengan que pasar por lo que pasé yo".El vestido de la posesión de Francia MárquezLa imagen de Francia Márquez recae, principalmente, en tres personas. Ella; su asesora de moda, Diana Rojas, y Esteban Sinisterra. Para el próximo 7 de agosto, día de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, hay tres opciones de vestuario para la próxima vicepresidenta. Aunque Sinisterra no reveló más información sobre cómo son las opciones, aseguró a Sputnik que hay pantalón y vestidos y, por supuesto, color.El proceso de selección del vestuario es una decisión conjunta. "Negociamos cosas, le ponemos o le quitamos a los diseños. Ella siempre se deja guiar por Esteban", dice hablando de él en tercera persona, como si todavía no creyera lo que está viviendo. Entre sus alternativas de prendas debe haber algo que represente a su territorio, a su gente, porque hace parte de su estrategia de comunicación que entiende que la moda también puede ser un acto político.Ella no ha perdido su esencia y la oportunidad de que su cuerpo sea en sí un medio de representación y resistencia, el primer puente de comunicación con su gente y el primer espacio que hable sobre la diversidad de un país que hasta ahora tendrá a una persona negra coliderando sus destinos.

