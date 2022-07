https://mundo.sputniknews.com/20220727/asuncion-de-petro-presencias-y-ausencias-confirmadas-en-un-evento-historico-1128755596.html

Asunción de Petro: presencias y ausencias confirmadas en un evento histórico

Una decena de presidentes ya confirmó su presencia en la histórica asunción de Gustavo Petro, prevista para el 7 de agosto. El evento contará con ausencias... 27.07.2022, Sputnik Mundo

El economista y exguerrillero colombiano Gustavo Petro se convertirá el 7 de agosto en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, tras una larga tradición de gobiernos conservadores.La asunción contará con una ceremonia central que se desarrollará en la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad de Bogotá.De acuerdo al comité que organiza el evento, ya confirmaron presencia varios mandatarios y líderes latinoamericanos como el presidente de Chile, Gabriel Boric; el de Argentina, Alberto Fernández; de Perú, Pedro Castillo; Luis Arce de Bolivia, Guillermo Lasso de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Lautentino Cortizo de Panamá, Xiomara Castro de Honduras y Rodrigo Chaves de Costa Rica.La ceremonia de cambio de mando, que coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá de 1819 —la confrontación que concluyó la campaña independentista surgida a fines del siglo XVIII— contará también con la presencia del Rey Felipe VI de España, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, el jefe de Gobierno de Curazao, Bernard Whiteman, y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez.El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no dio señales sobre una posible participación, aunque sus declaraciones críticas hacia Gustavo Petro permiten aventurar que su nombre se apuntará en la lista de las ausencias.Tampoco está claro si el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, concurrirá a la ceremonia de Petro aunque sí manifestó que mantuvo una comunicación con el colombiano para felicitarlo por su triunfo electoral. El uruguayo sí había visitado al presidente saliente de Colombia, Iván Duque, durante una visita a Colombia el 30 de junio.Sin embargo, desde Uruguay asistirá el Intendente del departamento de Canelones, Yamandú Orsi, que irá en lugar del expresidente José Mujica, invitado de Petro.La relación entre el Gobierno de Gustavo Petro y EEUU, un aliado tradicional de los gobiernos conservadores colombianos, ha sido uno de los puntos álgidos del período de transición.Tras las reuniones mantenidas entre el presidente electo y enviados desde Washington, EEUU decidió que su delegación para participar de la asunción de Petro esté encabezada por Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).De todos modos, se especula con que la vicepresidenta, Kamala Harris, o el secretario de Estado, Antony Blinken, podrían hacerse presentes.Quien no tendrá representación en la asunción será Venezuela. Si bien Petro ratificó su intención de retomar las relaciones con Venezuela, las invitaciones son cursadas por la administración de Duque, que no lo reconoce como mandatario.A través de su cuenta de Twitter, el futuro presidente de Colombia sostuvo que mantuvo conversaciones con su homólogo: "Me he comunicado con el Gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera", marcando el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países.

