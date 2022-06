https://mundo.sputniknews.com/20220622/vivir-sabroso-es-vivir-sin-miedo-la-contundente-respuesta-de-francia-marquez-a-una-periodista-1127175325.html

"Vivir sabroso es vivir sin miedo": la contundente respuesta de Francia Márquez a una periodista

La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, sorprendió a una periodista que vinculó su consigna de 'vivir sabroso' con mudarse a la residencia... 22.06.2022, Sputnik Mundo

La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, es una de las figuras políticas del momento en el país sudamericano. Además de ser la primera mujer afrodescendiente en alcanzar la Vicepresidencia, el ascenso político de Márquez también es histórico por ser una dirigente social comprometida con las comunidades y tener una visión diferente a la de los políticos tradicionales colombianos.Eso, claro está, puede generar sorpresa en algunos sectores de la sociedad colombiana. Una muestra de eso fue una entrevista que Márquez brindó con el canal Noticentro, en la que la futura vicepresidenta debió aclarar a la periodista uno de los puntos centrales de su campaña: el concepto de 'Vivir Sabroso'.En efecto, durante la entrevista, la reportera consultó a Márquez si tiene en sus planes mudarse a la residencia que tradicionalmente se destina a los vicepresidentes colombianos, inaugurada en 1999 y ubicada a pocos metros del Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo y residencia oficial del presidente de Colombia."Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa, que queda una cuadra al occidente de la Casa de Nariño o si eso no hace parte de lo que usted denomina 'vivir sabroso'", inquirió la periodista.Márquez no ocultó su molestia por la pregunta: "Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa", respondió."Hoy gracias a Dios tengo una casa digna. Entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida porque me dan una casa presidencial ya estoy viviendo sabroso están muy equivocadas", explicó Márquez.Para la vicepresidenta electa, pensar de esa forma "es parte del clasismo de este país". Por eso, invitó a la periodista "a reflexionar qué significa vivir sabroso para el pueblo negro". "En las entrañas de nuestra identidad étnica y cultural, vivir sabroso se refiere a vivir sin miedo, vivir en dignidad, vivir con garantías de derechos", prosiguió."Cuando me colocas que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa presidencial estás muy equivocada", insistió.La periodista intentó aclarar su pregunta pero no logró conformar a Márquez, que no adelantó si vivirá en la casa destinada a la vicepresidenta pero subrayó que el objetivo de su carrera política no es "un cargo" y que preferiría continuar en su comunidad natal "sembrando la tierra".

