Los ministros de Energía de la UE alcanzan un acuerdo político sobre la reducción de consumo de gas

Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo político sobre el recorte del consumo de gas, comunicó la presidencia checa... 26.07.2022, Sputnik Mundo

A su vez, el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Jozef Sikela, afirmó que la decisión de Rusia de reducir aún más los suministros de gas a Europa es un reto para los países de la Unión Europea que, en este caso, pueden contraponer su unidad y solidaridad.El grupo gasístico ruso Gazprom informó el 25 de julio que parará por razones técnicas otra turbina de Siemens en la estación de compresores Portóvaya. Como consecuencia, el flujo del combustible por el gasoducto Nord Stream 1 que conecta a Rusia con Alemania bajará aún más desde el 27 de julio, hasta unos 33 millones de metros cúbicos diarios o un 20% de la capacidad nominal, frente al nivel del 40% que se mantiene desde mediados de junio."La decisión de Rusia sobre una nueva reducción de los suministros de gas a Europa es otro reto para los países de la UE al que podemos contraponer nuestra unidad y capacidad… Estoy seguro que saldremos adelante", dijo Sikela antes de comenzar en Praga una reunión extraordinaria de los titulares de Energía de la UE.Sikela comentó que los ministros examinarán cómo reducir el consumo de gas en los países de la UE. En los debates participará el ministro de Energía de Ucrania, Guerman Galuschenko.A mediados de junio pasado, Rusia redujo un 60% el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1 debido a las sanciones que impedían a una filial canadiense de Siemens Energy devolver a Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.La turbina, imprescindible para el bombeo del gas a Alemania, ya abandonó Canadá y actualmente está en su camino hacia Rusia a través Alemania y Finlandia.El 11 de julio, la tubería se sometió a un mantenimiento rutinario y el día 21 reanudó las operaciones al 40% de su capacidad nominal de hasta 170 millones de metros cúbicos diarios.España aboga por flexibilizar la propuesta europea de bajar el consumo de gasEspaña apoya en principio la propuesta de la Comisión Europea de recortar el consumo de gas en los países del bloque comunitario, pero descarta asumir un recorte del 15%, declaró la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera."Creo que es correcto que todos asumamos un compromiso de reducción (de la demanda), de ahorro neto, (...) tendremos un objetivo de reducción. No del 15%, sino significativamente por debajo", dijo antes del inicio de una reunión de ministros de Energía de la UE en Bruselas donde el debate sobre la propuesta de la Comisión Europea será uno de los temas principales.A juicio de Ribera, para perfeccionar la iniciativa del Ejecutivo europeo es necesario "combinar las distintas medidas de solidaridad, que no se resumen solamente en ahorro neto, sino en cómo se consigue que quien lo necesita pueda tener acceso a la energía".La vicepresidenta española reiteró que "de poco sirve que una isla ahorre el 15% si no puede transferir esos recursos a los países del centro de Europa, sería una medida desproporcionada que no tendría ningún sentido".La Unión Europea busca reducir el consumo de gas para reducir su dependencia del gas ruso.El 20 de julio, la Comisión Europea propuso un plan para reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la próxima primavera, alegando que el bloque comunitario se expone a nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia. Según la Comisión, "el Kremlin está utilizando sus exportaciones de gas como arma", acusación que Moscú siempre ha negado.

