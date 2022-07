https://mundo.sputniknews.com/20220722/los-ocho-puntos-clave-de-las-protestas-en-panama-1128625747.html

Los ocho puntos clave de las protestas en Panamá

Los movimientos sociales que desde hace días impulsan protestas contra el Gobierno de Panamá acordaron estructurar sus reclamos en ocho ejes fundamentales que trascienden la plataforma inicial de rechazo al incremento de los combustibles y el costo de vida en general.Mientras mantienen las movilizaciones, las organizaciones sociales esperan que el Gobierno de Laurentino Cortizo aporte una respuesta a los pedidos en el marco de la Mesa Única de Diálogo acordada entre las partes.Los ocho pedidos de los manifestantes en PanamáLos tres grandes bloques que impulsaron manifestaciones en todo el país, Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y grupos organizados de la Comarca Ngäbe-Buglé acordaron un pliego de ocho reclamos fundamentales:En diálogo con Sputnik, el sociólogo panameño Mario Enrique De León advirtió que "el Gobierno no tiene otra salida y está en este momento obligado a ser flexible con estas ocho peticiones para que el país nuevamente retome su normalidad".Para el experto, lo esperable es que los ocho puntos definidos por los manifestantes “se mantengan firmes" en las negociaciones, especialmente porque "las organizaciones populares no van a dar concesiones".La lista de demandas con ocho puntos incluye las reivindicaciones prioritarias para las organizaciones de panameños que tomaron las calles. Sin embargo, De León remarcó que "hay una serie de 32 puntos que seguramente serán abordados en mesas subsiguientes (...) para discusiones posteriores".Hasta el momento el mandatario panameño solo reafirmó su compromiso de fijar el precio del galón de combustible en 3,25 dólares, algo que para el mandatario será "sumamente favorable a todos los panameños". Cortizo incluso calificó al combustible panameño como el "más bajo de toda la región Centroamericana".El presidente también intentó defendió haber puesto "precios tope" a 10 nuevos productos de la canasta básica, los que se suman a los ocho que se habían incluido en el beneficio previamente.Además, Cortizo aseguró que una "comisión de alto nivel" trabaja desde hace meses en solucionar problemáticas como el precio y el stock de medicamentos, uno de los pedidos de las organizaciones. Sin embargo, el mandatario aclaró que la solución solo estará "a mediano plazo".Los anuncios del presidente panameño llegaron luego de que negociaciones entabladas entre el Gobierno y las organizaciones desarrolladas entre el 16 y 17 de julio no tuvieran éxito y que los manifestantes denunciaran presiones de autoridades e intentos de desarticular la unidad de los bloques sociales.Con la lista de ocho demandas sobre la mesa, el ámbito de diálogo se estructurará en ocho fases, una por cada reivindicación. Por parte del Gobierno encabezan las negociaciones el vicepresidente de Panamá, José Carrizo, y la ministra de Trabajo, Doris Zapata. Del otro lado, participan representantes de los tres bloques sociales.La Iglesia Católica, por su parte, adoptó un rol de mediador abogando porque se realicen acuerdos en "clima de paz".

