¿Quiénes lideran las protestas en Panamá contra el Gobierno de Cortizo?

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, que reúne a agrupaciones gremiales, sindicales y centrales de trabajadores de Panamá, es una de las organizaciones que... 15.07.2022, Sputnik Mundo

Continúan las protestas en Panamá contra la administración del presidente Laurentino Cortizo, que se arrastran desde principios de julio, debido al alza en el precio de los combustibles como disparador y al incremento en el costo de la vida de los panameños, reflejado en las recientes alzas en los precios de alimentos y medicamentos.Una de las organizaciones que lidera las protestas es la Alianza Pueblo Unido por la Vida, agrupación que nuclea a los movimientos sociales, gremiales y sindicales del país.La Alianza Pueblo Unido por la Vida, según analistas, toma en la actualidad el vacío de representación popular que han dejado los partidos políticos tradicionales en los últimos 30 años, con el desafío futuro de articular y coordinar una alternativa política que represente a los sectores populares de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024.Entre los movimientos sociales que participan de las protestas están: Necesidad de consensuar las condiciones de la mesaLa Alianza Pueblo Unido por la Vida, que se mantiene realizando una marcha en la Ciudad de Panamá, rechazó la mediación de la Iglesia católica, bajo la presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, en la mesa de diálogo convocada por el presidente Cortizo, y en su lugar solicitaron la presencia del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.El dirigente Fernando Ábrego de Alianza Pueblo Unido por la Vida destacó a medios locales estar de acuerdo en dialogar con el Gobierno Nacional y las organizaciones. Sin embargo, el representante gremial docente destacó que "para eso es necesario que las partes puedan consensuar las condiciones de la mesa"."Este grupo [Alianza Pueblo Unido por la Vida] reconoce a los actores y fuerzas sociales en lucha, entiéndase, Anadepo [Alianza por los Derechos del Pueblo Organizado], el pueblo Ngäbe-Buglé en resistencia y las comunidades en lucha en todo el país", agregó Ábrego.El presidente panameño Laurentino Nito Cortizo afirmó creer en un diálogo "donde se busque la verdad", junto con aprovechar de pedir "de manera respetuosa y humilde", que se permita el movimiento vehicular en el país. "Las protestas son parte de la democracia, pero no podemos perjudicarnos a nosotros mismos", acotó.El analista político panameño Richard Morales, afirmó en exclusiva a Sputnik que, si bien el detonante de las nuevas protestas fue el aumento del combustible, de los alimentos de la canasta básica y los medicamentos, de fondo está "una coyuntura en que las condiciones de vida de la mayoría de los panameños se ha deteriorado".Junto con los problemas derivados del aumento en el precio de los combustibles, que llegó en julio a sobrepasar los seis dólares por galón, el doble del precio en el que había comenzado el 2022, Morales contextualiza que "Panamá tiene más de 700.000 personas, casi la mitad de su población económicamente activa, en la informalidad, el desempleo en la juventud está en un 24%, 325.000 personas sobreviven a partir de un bono solidario pírrico. Hubo un aumento del costo de vida y una precarización del empleo".Mario Enrique de León, sociólogo del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), apuntó que el paquete de medidas anunciadas por el presidente es "superficial" y no terminará el conflicto. "Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué hemos llegado a este punto y para eso tendríamos que entender la estructura económica de Panamá", planteó.De León subraya que, para empeorar las cosas, el país no puede "dar ese salto cualitativo" que permita reinvertir en actividades productivas, debido a que los grandes grupos empresariales de Panamá "no cumplen con sus responsabilidades fiscales", a pesar de los ingresos del Canal de Panamá.

