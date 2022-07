https://mundo.sputniknews.com/20220722/el-vicepresidente-de-panama-y-ministra-se-incorporan-a-mesa-de-dialogo-sobre-protestas-1128578999.html

El vicepresidente de Panamá y ministra se incorporan a mesa de diálogo sobre protestas

El vicepresidente de Panamá y ministra se incorporan a mesa de diálogo sobre protestas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, designó al vicepresidente, Gabriel Carrizo, y a la ministra de Trabajo, Doris Zapata... 22.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-22T00:38+0000

2022-07-22T00:38+0000

2022-07-22T00:38+0000

américa latina

panamá

protestas

laurentino cortizo

centroamérica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1128425433_0:86:3073:1814_1920x0_80_0_0_bf0b4dda7fea776660348940b307df63.jpg

"He dado instrucciones al equipo de gobierno que se incorporará a la Mesa Única de Diálogo por Panamá. El enlace del Órgano Ejecutivo será el vicepresidente Gabriel Carrizo y la secretaria técnica será la ministra Doris Zapata. Agradezco a la Iglesia Católica por facilitar este diálogo", publicó el presidente en su cuenta de la red social Twitter.La mesa de diálogo comenzó a funcionar el 19 de julio y está integrada por el Ejecutivo y las organizaciones sociales que llevan adelante las protestas en el país: Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO) y los grupos organizados en la comarca Ngöbe-Buglé.Panamá lleva varias semanas sacudido por las protestas populares contra el encarecimiento del costo de vida.Cortizo hizo un llamado el 21 de julio "a la tolerancia y al respeto del derecho ajeno, a que cesen los actos de violencia y vandalismo en algunos puntos del país; a que se abran las calles para no perjudicar el abastecimiento de alimentos, combustible, gas e insumos médicos para la población".Varias organizaciones que llevan adelante la protesta y la Arquidiócesis de Panamá, que oficia de mediadora en la mesa de diálogo, denunciaron esta semana en redes sociales que hubo represiones a los manifestantes por parte de la Policía.El presidente también anunció el 21 de julio la derogación de dos leyes sobre incentivos turísticos, la 122 y la 314, que eran rechazadas por gremios turísticos.La Asociación Panameña de Hoteles había solicitado la derogación de las leyes porque entiende que no hubo consultas previas con los gremios turísticos y porque las normas no establecen controles mínimos del sector privado para impedir abusos en el futuro, consigna el portal de noticias local Telemetro.

https://mundo.sputniknews.com/20220718/los-gremios-rompen-el-acuerdo-alcanzado-con-el-gobierno-panameno-1128432908.html

panamá

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, protestas, laurentino cortizo, centroamérica