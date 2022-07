https://mundo.sputniknews.com/20220713/un-sindicato-panameno-de-la-construccion-confirma-paralizacion-de-la-industria-por-huelga-1128154861.html

Un sindicato panameño de la construcción confirma paralización de la industria por huelga

Un sindicato panameño de la construcción confirma paralización de la industria por huelga

SAN SALVADOR (Sputnik) — La huelga que están llevando adelante los trabajadores de la construcción de Panamá ha logrado paralizar esa industria casi en su... 13.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-13T17:59+0000

2022-07-13T17:59+0000

2022-07-13T17:59+0000

américa latina

panamá

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1128154715_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47db1b09c2defef4792c050e716b27db.jpg

Dicho sindicato, el mayor de Panamá, protagoniza junto a otros gremios aglutinados en la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, movilizaciones y marchas para exigir a la administración del presidente Laurentino "Nito" Cortizo, acciones que repercutan positivamente en la economía ciudadana."Esta no es la batalla de un sector: hay un problema serio y no hay una respuesta seria de parte del gobierno", acotó Méndez, quien fuera candidato a la presidencia de Panamá en 2019 por el Frente Amplio (izquierda).El dirigente advirtió que el pueblo no se rendirá ante una eventual represión del aparato estatal."Este pueblo no se va a rendir, porque está cabreado del robo, la corrupción, del alto costo de la vida, de ser humillado, ahogado en miseria para proteger los intereses del poder económico", recalcó.Reducción de gastos ante crisisLa Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá aprobó de urgencia una reducción de sus gastos, mientras el país es sacudido por protestas sindicales y gremiales por el encarecimiento de la vida.Panamá lleva varias semanas sacudida por las protestas de transportistas y representantes de otros gremios, y por lo pronto el presidente Cortizo decretó ya una congelación en los precios de la gasolina para vehículos particulares.La Asamblea anunció además la adopción de medidas de austeridad para optimizar el uso racional de los recursos públicos, como la suspensión de viajes y viáticos al exterior y al interior del país de los diputados principales y suplentes.También fueron suspendidos los aumentos salariales, nombramientos permanentes, contratos de proveedores de alimentación y servicios de publicidad, así como giras de trabajo, compra de equipos de oficina y pago de horas extraordinarias.La directiva parlamentaria aprobó una reducción del 50% del consumo de combustible a la flota institucional y la suspensión del sistema de aire acondicionado durante cuatro horas diarias.

https://mundo.sputniknews.com/20220701/el-presidente-de-panama-resalta-recuperacion-economica-en-informe-a-la-nacion-1127648235.html

panamá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, protestas