Sanciones al petróleo ruso: Putin advierte a Occidente de los mismos errores que cometió con el gas

Sanciones al petróleo ruso: Putin advierte a Occidente de los mismos errores que cometió con el gas

Las propuestas para limitar la compra de petróleo de Rusia conducirán a una situación similar a la del gas y tendrán como consecuencia el alza de los precios... 20.07.2022

A casi cinco meses del inicio del conflicto en Ucrania, Moscú advierte que los castigos en su contra siempre tienen un efecto búmeran, sobre todo en una economía globalizada en la que es imposible tener un buen desarrollo sin la ayuda o la cooperación de otras naciones. Vladímir Putin subrayó que Occidente intenta sin ningún fundamento trasladar la responsabilidad de las consecuencias de sus propios errores en el sector energético a Rusia."No sé si vale la pena entrar en detalles sobre la política energética de los países europeos que han descuidado la importancia de los tipos tradicionales de energía y han confiado en las no tradicionales. Son grandes expertos en el campo de las relaciones no tradicionales, en el campo de la energía también, decidieron confiar en los tipos de energía no tradicionales", dijo a los periodistas.Gazprom siempre ha cumplido, cumple y tiene la intención de cumplir con sus obligaciones, enfatizó el mandatario ruso, pero enfrenta obstáculos; por ejemplo, Ucrania "sin motivo" cerró una de las rutas de suministro de gas que pasan por su territorio.Además, Gazprom aún no ha recibido los documentos de la turbina para Nord Stream 1, sin los cuales el volumen de suministro a través de este gasoducto se reducirá a la mitad.Incluso el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2 no podrá traer nuevos grandes volúmenes de gas al mercado europeo, ya que la mitad de las capacidades del gasoducto ya se han redirigido al mercado ruso en medio de retrasos por parte de los reguladores alemanes, advirtió el presidente ruso, Vladímir Putin.Casi el 40% del gas que consume en la zona euro proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. Hay países, eso sí, que dependen mucho más que otros, como Hungría y República Checa, que decidieron no participar en algunas sanciones a Moscú porque dependen hasta en 65% del gas ruso.En el petróleo, la dependencia de la Unión Europea hacia Rusia es menor, del 26%.Según la Agencia Internacional de la Energía, el bloque europeo importó 155.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia en 2021, lo que representa el 45% de las importaciones europeas y el 40% del consumo total.

