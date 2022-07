https://mundo.sputniknews.com/20220713/alemania-aprueba-la-reactivacion-de-las-centrales-de-carbon-pese-a-danos-ambientales-1128164686.html

Por falta de gas ruso, Alemania volverá a quemar carbón pese a daños ambientales

Con el objetivo de garantizar su abastecimiento energético, el Gobierno de Alemania permitirá la operación de sus plantas termoeléctricas del carbón a pesar de... 13.07.2022, Sputnik Mundo

La crisis de los energéticos sigue generando efectos en el mundo. Alemania se ha sumado a los países que reactivarán sus centrales eléctricas que funcionan con carbón con el objetivo de ahorrar gas, que era su combustible principal antes de que estallara el conflicto en Ucrania. La regulación aprobada por las autoridades alemanas da luz verde a las termoeléctricas de carbón para volver a operar hasta finales del próximo periodo invernal, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Protección del Clima. Ante la escalada de los precios de los combustibles a nivel global y las sanciones de Occidente a la industria energética de Rusia, la Unión Europea (UE) busca alternativas para no quedarse sin energía en lo que resta del año. Antes de las tensiones entre Kiev y Moscú, el bloque europeo tenía una gran dependencia energética de Rusia. Casi el 40% del gas que consume en la zona euro proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. Hay países, eso sí, que dependen mucho más que otros, como Hungría y República Checa, que decidieron no participar en algunas sanciones a Moscú porque dependen hasta en 65% del gas ruso.De este modo, Alemania toma la decisión de aumentar su producción energética con base en el carbón pese a que es uno de los países que se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para contener el cambio climático. Las autoridades alemanas señalaron que sus nuevas reglas permitirán ahorrar entre 5 y 10 teravatios hora de gas natural en Alemania y algunos más en el resto de Europa. "Con ello, reforzamos las precauciones y nos protegemos ante una agudización de la situación actual en el mercado energético", aseguró Habeck, que también es vicecanciller. El 30 de mayo pasado, el Gobierno de Vladímir Putin recibió su sexto paquete de sanciones, entre las cuales se contempla el veto a más de dos terceras partes de las exportaciones de gas ruso a la Unión Europea (UE). El objetivo es que, para finales de 2022, la zona euro reduzca sus importaciones de este energético desde suelo ruso hasta en un 90%.El Gobierno de Alemania aclaró que la reanudación de las funciones de las centrales de carbón es de "carácter voluntario" y las "oportunidades y riesgos" son responsabilidad exclusiva del operador. Según el Ministerio de Economía, el país gobernado por Olaf Scholz sigue comprometido con paliar el cambio climático, por lo cual señaló que esta medida en favor del carbón sólo es temporal y no afecta el objetivo de Alemania de completar el abandono del carbón para 2030.

