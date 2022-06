https://mundo.sputniknews.com/20220601/la-union-europea-pagara-mas-caro-las-nuevas-sanciones-a-rusia-1126148648.html

La Unión Europea pagará más caro las nuevas sanciones a Rusia

La Unión Europea pagará más caro las nuevas sanciones a Rusia

Un posible desabasto energético, precios más caros en prácticamente todos los productos y servicios y convulsiones políticas internas son algunos de los... 01.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-01T23:57+0000

2022-06-01T23:57+0000

2022-06-02T00:20+0000

ucrania

rusia

unión europea

gas

petróleo

gazprom

💬 opinión y análisis

las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

economía

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1126157919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d33642f557e9741668be346f8f4873a.jpg

Desde el inicio del conflicto de Ucrania, el castigo que impone Occidente a Rusia tiene un efecto búmeran. Mientras más se pretende dañar a los rusos, el bloque europeo y Estados Unidos resienten los golpes en sus propias economías. El 30 de mayo, el Gobierno de Vladímir Putin recibió su sexto paquete de sanciones, entre las cuales se contempla el veto a más de dos terceras partes de las exportaciones de gas ruso a la Unión Europea (UE). El objetivo es que, para finales de 2022, el bloque europeo reduzca sus importaciones de este energético desde suelo ruso hasta en un 90%. De este modo, se corta "una enorme fuente de financiamiento [de Putin] para su maquinaria de guerra", aseguró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. República Checa y Hungría no entraron en este acuerdo, ya que dependen del gas proveniente de Rusia en un 65%.Sin embargo, lejos de impedir que Moscú continúe con su operación militar especial en Ucrania, Occidente provocará una severa crisis en el mercado energético, lo cual, a su vez, acelerará la presión inflacionaria, sobre todo en Europa Central, la zona que más depende del gas ruso, aseguran expertos en entrevista con Sputnik. La Unión Europea (UE) depende mucho de Rusia en materia de combustibles. Casi el 40% del gas que consume proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. En el petróleo la dependencia es menor, aunque considerable: 26%.Hace apenas tres meses, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no creía que Putin ordenara el corte de suministro de energéticos a la UE. Sin embargo, hasta hace apenas unos días, la Federación rusa bloqueó los flujos de gas a Países Bajos, Finlandia, Polonia y Bulgaria, ante la negativa de los Gobiernos de estos países a pagar combustibles en rublos o por sus acercamientos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ante la ruptura de las relaciones energéticas entre la eurozona y Rusia, los líderes de la Unión Europea (UE) cierran tratos con empresas del Oriente Medio y África del Norte para garantizar su abasto de gas. En el caso de España es un poco diferente, ya que desde hace varios años este país no depende del gas ruso, sino del gas que proviene de Argelia. Italia también pretende cerrar un trato con los argelinos para no sufrir desabasto de este energético. Esta diferencia de posturas con respecto a las importaciones de combustibles podría llevar a la Unión Europea a una fuerte discusión interna en torno a sus políticas comerciales, que actualmente parecen más encaminadas a castigar a Moscú que a fortalecer sus economías, afirma el especialista. De hecho, el bloqueo energético a Moscú no es apoyado por Hungría ni Eslovaquia ni Austria. "Los que más beneficiados saldrán son estos países [árabes y africanos] por el alza en los precios del crudo y sus derivados, y en general de todos los energéticos. De hecho, le saldrá más caro a la Unión Europea (UE) comprar petróleo y otros energéticos de estas regiones que cuando tenía tratos comerciales con Rusia", asegura el internacionalista de la UNAM. Según la Agencia Internacional de la Energía, la Unión Europea importó 155.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia en 2021, lo que representa el 45% de las importaciones europeas y el 40% del consumo total.¿Qué alternativas tiene la UE?Aunque es un balazo en el pie, la Unión Europea insiste en dejar de depender del gas ruso. Poco después de que Vladímir Putin comenzara su operación militar especial en Ucrania, el bloque elaboró el plan REPowerEU, en el que se prevé reducir las importaciones de gas ruso en dos tercios, es decir, en unos 100.000 millones de metros cúbicos, para finales de año.Como parte de esta estrategia, algunos países emprendieron la compra de más gas natural licuado (GNL), el cual puede transportarse en buques cisterna por mar en lugar de gasoductos, como los que conectan a Rusia con Alemania: el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Sin embargo, este energético representa varios problemas. A través de la iniciativa conocida como Los Tres Mares, Washington pretende vender a Europa gas natural licuado por medio de buques cisterna, pero esto resultará más caro y menos seguro para los países que lo compren, explica la académica. "El gas [licuado] tiende a evaporarse, pero para eso Estados Unidos ya tiene una solución, pues financió una refinería en un puerto de Polonia. Desde la época de Trump se gestó esto. Y no es casualidad que Estados Unidos haya emprendido este plan en Polonia, su nación enclave en el Este de Europa", apunta la autora del libro China y Rusia como actores centrales de las nuevas coordenadas del poder mundial (2019). Si la Unión Europea reduce en buena medida su dependencia del gas ruso, la demanda mundial de gas natural licuado superará la oferta en 26 millones de toneladas para el último trimestre de 2022, de acuerdo con un análisis de la consultora Rystad Energy. Lo anterior, advierten los expertos, generará un alza considerable en los precios del gas natural licuado, lo cual afectará a las economías más desprotegidas de Asia central, que también enfrentan inviernos a muy bajas temperaturas. "Al evitar el gas ruso, Europa desestabilizó todo el mercado mundial de GNL que comenzó el año con un equilibrio precario después de un tumultuoso 2021", se lee en el informe de Rystad Energy.Y es que la Unión Europea quiere incrementar en 2022 sus importaciones de gas natural licuado en una cantidad monstruosa: 1.000 millones de metros cúbicos con respecto al año anterior.

https://mundo.sputniknews.com/20220526/el-ideologo-antirruso-que-utilizo-eeuu-para-justificar-su-expansionismo-1125854542.html

https://mundo.sputniknews.com/20220529/podria-europa-sobrevivir-sin-el-gas-ruso-el-invierno-que-viene-1125981125.html

https://mundo.sputniknews.com/20220505/el-objetivo-de-eeuu-es-empantanar-a-rusia-para-vencer-a-china-1125163956.html

https://mundo.sputniknews.com/20220524/por-que-el-deficit-de-gas-puede-dividir-a-los-paises-de-la-ue-1125801754.html

ucrania

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

ucrania, rusia, unión europea, gas, petróleo, gazprom, 💬 opinión y análisis, las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas