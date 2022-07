Jalife-Rahme: "Están muy optimistas en EEUU de que Arabia Saudí les abre la llave del petróleo"

https://mundo.sputniknews.com/20220719/quien-salio-ganando-con-la-visita-de-biden-a-oriente-medio-segun-jalife-rahme-1128461244.html

El experto en geopolítica analizó la reciente visita del mandatario estadounidense al Medio Oriente y consideró que, a diferencia de lo sucedido en Riad, el diálogo de Biden con Israel fue positivo, pese a la inestabilidad política que sacude a este último país.Uno de los puntos prioritarios de la agenda entre Israel y Estados Unidos, recordó Jalife-Rahme, fue impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras que el aliado estratégico de Washington alberga más de 200 ojivas de ese tipo de armamento.A pesar de sus hostilidades discursivas contra Arabia Saudí, Biden se vio encarado por una "geometría variable" en su relación con los países de la región, señaló Jalife-Rahme en una videoconferencia divulgada en su canal de YouTube este 18 de julio."Están muy optimistas en Estados Unidos de que sí va a abrir la llave del petróleo Arabia Saudí", señaló el internacionalista, en un contexto en que Washington ha buscado fuentes de crudo no sólo en Medio Oriente sino también en países rivales, como Venezuela, ante el aumento internacional del precio del crudo derivado de las sanciones impuestas contra las ventas de Rusia.Jalife-Rahme, no obstante, mostró escepticismo ante esta esperanza petrolera porque la escalada en los precios del petróleo se mantuvo incluso después de la visita de Biden a Riad.El politólogo destacó las críticas de la prensa a las que se consideran incongruencias de Estados Unidos, que por un lado señala violaciones de derechos humanos en ciertos países mientras por otro apuntala a aliados energéticos con problemas de esa naturaleza al interior de sus territorios.En ese sentido, analizó que pese a sus intentos de diversificar el suministro petrolero en Medio Oriente, la estrategia de Biden no le alcanzará al Partido Demócrata para consolidar un triunfo electoral en los comicios legislativos de noviembre, sino que el descontento contra su administración y sus indicadores económicos dará la victoria al rival Partido Republicano."Yo creo que sí se les atravesó la elección en Estados Unidos y sobre todo que ya hay mucha crítica a la gestión del presidente Biden", dijo.Además, Jalife-Rahme señaló que en su visita a Medio Oriente el presidente de Estados Unidos abordó de manera muy somera el conflicto de Palestina, en disputa territorial con Israel desde la década de 1940.El Medio Oriente es un territorio político muy dinámico, de constantes transformaciones como las propias dunas del desierto, comparó Jalife-Rahme y cuestionó el alto riesgo de Biden de tratar de negociar con sus protagonistas.Estimó que el riesgo se debe a sus preocupaciones ante la inflación y sus dificultades de remontar la situación energética mundial, o bien a una jugada estratégica de generar una presencia espectacular, que sin embargo, sería un objetivo frustrado, sin alcanzar.Tanto demócratas como republicanos consideraron ineficaz la visita a Arabia Saudí, entre cuyos críticos figura el exaspirante presidencial Bernie Sanders.

