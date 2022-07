https://mundo.sputniknews.com/20220719/el-gobierno-de-chile-arma-un-plan-b-por-si-falla-el-proceso-constituyente-1128477797.html

El Gobierno de Chile arma un 'plan b' por si falla el proceso constituyente

SANTIAGO (Sputnik) ‚ÄĒ La apabullante victoria del 'Apruebo' en el plebiscito de 2020 que dio inicio al proceso constituyente en Chile (78% versus 21% del... 19.07.2022, Sputnik Mundo

Y en toda esa efervescencia de un proceso nuevo y transversal, pocos se preguntaron: ¬Ņy qu√© pasa si en el plebiscito de salida de septiembre de 2022 la gente decide no ratificar el nuevo texto de carta magna?El acuerdo pol√≠tico de 2019 que dio inicio al proceso explicit√≥ muchas cosas, pero no detall√≥ lo que deb√≠a suceder en el pa√≠s si los ciudadanos deciden no adoptar el nuevo texto que redact√≥ la Convenci√≥n Constitucional. De hecho, los chilenos reci√©n comenzaron a preguntarse aquello de manera masiva en estos √ļltimos meses, cuando las encuestas mostraron que existe una gran posibilidad de que se imponga el Rechazo en el plebiscito constitucional de ratificaci√≥n del 4 de septiembre."De eso se hablar√° m√°s adelante", "No hay que adelantarse a los hechos", "Veamos el resultado del plebiscito"... Estas eran algunas de las respuestas que hasta hace poco entregaba el sector oficialista y la izquierda chilena cuando se mencionaba la eventualidad de un triunfo del Rechazo. "El 5 de septiembre ser√° el d√≠a en que el Gobierno manifestar√° la ruta a seguir", dijo en junio en una entrevista a canal Chilevisi√≥n el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, con el √°nimo de zanjar el tema.El progresismo nacional, a favor de una nueva Constituci√≥n, repiti√≥ por mucho tiempo que no deb√≠a existir ning√ļn plan b, que plantear la opci√≥n de una tercera carta magna, que no fuera ni la antigua ni la escrita por la Convenci√≥n, significar√≠a quitarle votos al Apruebo. Ser√≠a empujar a aquellos indecisos, a quienes la nueva Constituci√≥n no los convence, a desechar el texto con la esperanza de que nazca un nuevo proceso, dando a√ļn m√°s cabida al Rechazo.Pero la ventana la abri√≥ de la manera m√°s inesperada posible el mismo presidente Gabriel Boric, el 15 de julio en una entrevista al mismo canal Chilevisi√≥n. "De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso constitucional por un a√Īo y medio m√°s, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero", se√Īal√≥ el mandatario, sin dar previo aviso a sus compa√Īeros de partido ni a los l√≠deres de la coalici√≥n pol√≠tica gobernante.Y en la izquierda todo fue correr en c√≠rculos.Tempestad y calmaPor primera vez, el presidente explic√≥ que si se rechaza la propuesta constitucional, el Ejecutivo enviar√≠a un proyecto al Congreso para convocar elecciones y garantizar que el proceso constituyente siga bajo las mismas condiciones que el actual: la creaci√≥n de un nuevo texto redactado por un √≥rgano constituyente, cuyos miembros sean electos por votaci√≥n popular."Debemos transmitir seguridad y esperanza de que el Apruebo ganar√° el 4 de septiembre. Un equipo que quiere ganar se concentra en poner toda su estrategia y sus mejores jugadores en meter todos los goles posibles", afirm√≥ al mismo medio el presidente del partido Comunes (izquierda) Marco Velarde. El fuego amigo peg√≥ fuerte, acusando falta de coordinaci√≥n en el aviso, criticando que el timming no fue el deseado y que aquello le daba una mano al Rechazo.Para muchos, dar a entender que el proceso contin√ļa despu√©s del 4 de septiembre es lo mismo que dar la batalla constitucional por perdida.Pero todo eso sucedi√≥ en un par de d√≠as. Durante el fin de semana, r√°pidamente, el oficialismo logr√≥ cuadrarse y todos los l√≠deres de los sectores progresistas salieron a aclarar que, en realidad, lo mejor es ponerse en todas las situaciones y que existe una real posibilidad de que el Rechazo se imponga en la votaci√≥n.Y esta semana, surgi√≥ una segunda lectura del anuncio de Boric. Una m√°s positiva. Con su mensaje, el presidente acot√≥ las alternativas de los sectores m√°s duros de la derecha que no quieren continuar con el proceso constituyente.De hecho, el mandatario confes√≥ que haber transparentado su postura fue un alivio. "Est√°bamos perdiendo mucho tiempo en responder preguntas sobre el post plebiscito, est√°bamos siendo presionados por eso", se√Īal√≥ en conferencia de prensa.Plan CEn paralelo al anuncio de plan b de Boric surgi√≥ otra alternativa, desde el sector conservador de la pol√≠tica. Un grupo de l√≠deres del Partido Dem√≥crata Cristiano (centroizquierda), apoyados por autoridades y parlamentarios de derecha, quienes est√°n por el Rechazo, presentaron al Congreso un proyecto que busca reducir de 2/3 a 4/7 el quorum necesario para aprobar reformas constitucionales.Esta opci√≥n abre varias posibilidades, como por ejemplo, la opci√≥n de mantener la actual Constituci√≥n y hacerle reformas puntuales, o incluso, generar un nuevo acuerdo pol√≠tico transversal como el que se cre√≥ el 15 de noviembre de 2019, y empezar otro proceso constitucional distinto al actual.Para Yarela G√≥mez (izquierda), una de las 154 convencionales constituyentes encargadas de escribir el texto de nueva Constituci√≥n, la propuesta de la Democracia Cristiana y la izquierda es solo un intento de "posicionar un proyecto pol√≠tico que la ciudadan√≠a no escogi√≥". "Ese sector no logr√≥ tener los representantes necesarios en la Convenci√≥n Constituyente y hoy est√°n tratando de meterse en el poder como sea, para seguir trabajando y visibiliz√°ndose desde el Congreso", dijo a la Agencia Sputnik.G√≥mez asegur√≥ que la postura que plante√≥ el presidente Boric es la acertada, ya que "seguir con un proceso constituyente a trav√©s de un √≥rgano electo democr√°ticamente es lo que quiere Chile. Es lo que vot√≥ en 2020", a√Īadi√≥. La exconvencional se√Īal√≥ que si bien, el presidente tiene orden de permanecer neutral debido a un mandato de Contralor√≠a, la izquierda y del progresismo tienen la obligaci√≥n de manifestar las bondades del Apruebo y las consecuencias de un triunfo del Rechazo."Si gana el Rechazo, se generar√° inestabilidad e incertidumbre en el pa√≠s. Entraremos a un terreno desconocido", afirm√≥. Consultada si es que las palabras del presidente le hacen "el juego" a la derecha y al Rechazo, como han dicho algunos de su sector, G√≥mez dijo que no. "Efectivamente, se han dado distintas declaraciones sobre la lectura a las palabras del presidente, pero lo que √©l hizo es evidenciar algo que es totalmente cierto. Su anuncio fue claro, acertado y responsable. Y con esto dicho, reafirmo que lo mejor para el pa√≠s sigue siendo aprobar", cerr√≥.El 4 de julio de este a√Īo la Convenci√≥n Constitucional termin√≥ de redactar su propuesta, en un texto que cuenta con 388 art√≠culos. El 4 de septiembre se realizar√° el plebiscito nacional con voto obligatorio con dos opciones: Apruebo o Rechazo. Hay 15 millones ciudadanos habilitados para sufragar, de los cuales 97 mil residen en el extranjero.

