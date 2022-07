https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-publicacion--neocolonial-de-the-economist-contra-la-nueva-constitucion-de-chile-1127931290.html

La publicación "neocolonial" de 'The Economist' contra la nueva Constitución de Chile

La publicación "neocolonial" de 'The Economist' contra la nueva Constitución de Chile

La revista británica 'The Economist' publicó un artículo editorial en el que directamente convoca a rechazar la nueva constitución chilena y defiende la Carta... 07.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-07T19:39+0000

2022-07-07T19:39+0000

2022-07-07T19:47+0000

américa latina

chile

convención constituyente de chile

constitución de chile

referéndum

plebiscito

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1125534191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0bb6fe8f02c4867b8afc76cf635a8717.jpg

El semanario británico especializado en economía y política internacional The Economist publicó un artículo titulado Magno error en su edición impresa y Los votantes deben rechazar el nuevo proyecto de constitución de Chile en su edición digital, en el que apoyó la necesidad de rechazar la propuesta constitucional surgida del trabajo de la Convención Constitucional.El medio británico argumenta que el proyecto o borrador constitucional nació de una Convención Constitucional "dominada por izquierdistas" y es básicamente "una lista de deseos, de una izquierda fiscalmente irresponsable".El artículo, que no está firmado, describe a la propuesta constitucional chilena como "absurdamente larga" y critica que haya sido redactada por 155 personas elegidas desde los movimientos sociales, "en lugar de partidos políticos establecidos". Ese proceso concluyó, según el medio, en "un regateo público, a veces chiflado"."Un lío confuso"Para The Economist, "algunas ideas son loables" en el proceso constitucional, como "la devolución de algunos poderes a las regiones y otorgar a los pueblos indígenas el derecho a que se les enseñe en sus propios idiomas en las escuelas". Incluso, la publicación resalta como positivo que en el texto final se omiten "algunas de las peores ideas ventiladas en la asamblea".Sin embargo, la revista británica cuestiona que incluya ideas como "la nacionalización de todos los recursos naturales (la minería genera el 12% del PIB) y la eliminación de la Cámara Alta".El medio británico también apunta contra la redacción dada al nuevo borrador de la Constitución chilena.The Economist también lamenta que el texto "menciona la palabra género 39 veces" y que advierte que compromete a las instituciones a tener una "perspectiva de género, que no define".Por si fuera poco, la revista acompaña su editorial con una ilustración que equipara la nueva propuesta constitucional con un rollo de papel higiénico.Menos para empresas, más para sindicatosPara la revista, el problema de fondo del nuevo proyecto constitucional está relacionado al modelo económico, ya que "el documento es mucho menos favorable a las empresas o al crecimiento que la Constitución actual".Del otro lado, "otorga a los sindicatos el derecho exclusivo de representar a los trabajadores, les garantiza una voz en la toma de decisiones corporativas y les permite declararse en huelga por cualquier motivo, no solo relacionado con el trabajo". El editorial exhibe con preocupación que, con el texto "podría hacer que sea bastante difícil despedir a alguien".También muestra su inquietud en relación a aspectos como el derecho a la propiedad por sobre derechos sociales como el acceso al agua por parte de empresas sobre comunidades."Los propietarios de tierras, como los agricultores, podrían perder potencialmente los derechos de propiedad sobre el agua en sus tierras. La compensación por la tierra expropiada no sería a un precio de mercado sino al que el Congreso considere justo", manifiesta la revista.The Economist incluso considera que, una vez rechazado el proyecto, el Congreso chileno "debería hacer un esfuerzo decidido para reformar la constitución existente para aliviar el descontento de Chile, por ejemplo, facilitando la construcción de un estado de bienestar fuerte".Un artículo "neocolonialista": la reacción en ChileEl artículo de The Economist no fue bien recibido por políticos y académicos chilenos, varios de los cuales lo consideran de corte "injerencista" y "neocolonialista".El politólogo Alfredo Joignant acusó a la publicación inglesa de estar "fuera de control", debido a que "una cosa es tener reparos importantes con la propuesta de nueva Constitución, otra muy distinta es optar por mantener la Constitución del 80".El también académico e historiador Claudio Barrientos, director del Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina de la Universidad Diego Portales, afirmó que "ahora gracias a The Economist votar 'Apruebo' no solo es un acto democrático, sino además una estrategia de resistencia anti-colonial".Hassan Akram, economista y académico británico radicado en Chile, dijo al programa La voz de los que sobran que la postura de The Economist no debe sorprender porque se trata de "una revista de derecha que tiene una posición ideológica marcada a favor del neoliberalismo. Se fundó para defender las ideas más profundas del libre comercio".

https://mundo.sputniknews.com/20220704/la-propuesta-de-nueva-constitucion-de-chile-la-base-del-pais-con-el-que-sonamos-1127769766.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, convención constituyente de chile, constitución de chile, referéndum, plebiscito, the economist