https://mundo.sputniknews.com/20220704/la-convencion-constitucional-de-chile-entrega-propuesta-de-nueva-carta-magna-1127739186.html

La Convención Constitucional de Chile entrega propuesta de nueva carta magna

La Convención Constitucional de Chile entrega propuesta de nueva carta magna

SANTIAGO (Sputnik) — Luego de un año de trabajo, la Convención Constitucional de Chile inició la ceremonia de finalización de actividades en que se hizo... 04.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-04T15:19+0000

2022-07-04T15:19+0000

2022-07-04T16:06+0000

américa latina

chile

gabriel boric

constitución de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1127739701_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1137a268dcfb7e9229af12dc622eceb1.jpg

"Se reanuda el pleno 110 de la Convención Constitucional para hacer entrega de la propuesta de nueva Constitución al presidente de la República, Gabriel Boric", informó el organismo a través de una publicación en su cuenta de Twitter, adjuntando una imagen de la directiva de la Convención en la testera, donde se ubican sus integrantes. El acto comenzó con un discurso del vicepresidente de la asamblea, el convencional Gaspar Domínguez, quien agradeció a los presentes y a la ciudadanía por impulsar el proceso constituyente.Posteriormente, tomó la palabra la presidenta del organismo, la convencional María Elisa Quinteros, asegurando que el camino fue "tremendamente desafiante", lleno de "jornadas largas, de muchas horas".Quinteros utilizó gran parte de su discurso para agradecer a todos los grupos que participaron en el proceso, como asesores, equipos técnicos, funcionarios, periodistas y grupos de ciudadanos y activistas."Esta propuesta se gestó bajo innegables e inéditas condiciones democráticas de representatividad política, social, cultural y de género, así llegamos a amplios acuerdos supramayoritarios logrando redactar la primera constitución paritaria del mundo", agregó.La ceremonia, a la cual asistieron los 154 convencionales y 450 invitados, concluyó con la entrega de un ejemplar impreso de la propuesta de Constitución que la presidenta Quinteros hizo al presidente de la República, Gabriel Boric.Por sue parte, el presidente de Chile le pidió a la ciudadanía que lean y conversen sobre el texto antes del plebiscito del 4 de septiembre.Boric hizo hincapié en que su labor desde este momento será "garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país pueda tomar una decisión libre y completamente informada en el referéndum del próximo 4 de septiembre".El proceso constituyente surgió el 15 de noviembre de 2019 a raíz de un acuerdo político transversal para frenar la ola de protestas que azotaban al país ese año, en el marco del llamado "estallido social".El mandatario afirmó que el proceso constitucional significó mucho sacrificio, incluso vidas, para poder discutir una nueva Constitución que nazca desde un debate democrático, y recordó que la idea de una asamblea constituyente ya venía siendo planteada por el entonces presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970).Por último, Boric sostuvo que "si bien el proceso no fue fácil, es porque la democracia no es fácil"."Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el texto hay algo en lo que todos tenemos que estar orgullosos: en el momento de la crisis más profunda que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos optamos por más democracia y no por menos", afirmó el presidente chileno.Boric añadió que el texto es fruto de la "convicción democrática profunda que marca el talante" de Chile.El proceso constituyente surgió el 15 de noviembre de 2019 a raíz de un acuerdo político transversal para frenar la ola de protestas que azotaban al país ese año en el marco del llamado "estallido social".En octubre de 2020 se realizó un plebiscito nacional donde los chilenos votaron por comenzar el proceso y desarrollarlo a través de una asamblea constituyente.En julio de 2021 la Convención, compuesta por 155 convencionales elegidos por votación popular (uno de ellos renunció después), comenzaron a escribir las normas y en mayo de este año se terminaron las votaciones, dejando un texto de 499 artículos.Desde mayo hasta la semana pasada se desarrolló un proceso de ordenamiento y armonización de normas que sintetizó, fusionó y redujo los artículos a un total de 388.El 4 de septiembre de este año se realizará un nuevo plebiscito nacional en que los chilenos deberán votar "Apruebo" si es que desean adoptar el nuevo texto, o "Rechazo", si prefieren que continúe rigiendo la actual carta fundamental redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

https://mundo.sputniknews.com/20220624/el-texto-impreso-de-la-nueva-constitucion-chilena-se-vuelve-un-exito-de-ventas-1127308896.html

https://mundo.sputniknews.com/20220604/que-busca-la-derecha-chilena-con-su-tercera-via-para-aprobar-la-nueva-constitucion--1126287472.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, gabriel boric, constitución de chile