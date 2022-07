https://mundo.sputniknews.com/20220714/quienes-son-los-referentes-del-apruebo-y-rechazo-para-el-plebiscito-constitucional-de-chile-1128327547.html

¿Quiénes son los referentes del 'Apruebo' y 'Rechazo' para el plebiscito constitucional de Chile?

¿Quiénes son los referentes del 'Apruebo' y 'Rechazo' para el plebiscito constitucional de Chile?

El próximo 4 de septiembre los chilenos decidirán si 'aprueban' o 'rechazan' la propuesta constitucional entregada por la Convención Constitucional, que busca... 14.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-14T22:58+0000

2022-07-14T22:58+0000

2022-07-14T22:59+0000

américa latina

convención constituyente de chile

chile

gabriel boric

ricardo lagos

plebiscito

referéndum

el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1093245999_0:97:1032:678_1920x0_80_0_0_4c940126232851f7e545405c9cb560bf.jpg

En las últimas semanas se han suscitado diversas polémicas en torno al trabajo constituyente y las normas redactadas en la propuesta de carta magna, en un contexto de amplia difusión de noticias falsas, pero sobre todo debido al posicionamiento de referentes políticos en torno al referéndum del 4 de septiembre, en el que la ciudadanía chilena deberá votar por Apruebo o Rechazo a la propuesta de Constitución redactada por la Convención Constituyente.Dentro de los referentes de la opción Apruebo, los principales focos se ciernen sobre los redactores de la propuesta constitucional, que durante un año defendieron los casi 400 artículos del proyecto que pretende dotar a Chile de un marco constitucional hecho en democracia.Referentes por el AprueboCabe destacar las figuras de los expresidentes de la Convención Constitucional Elisa Loncón, académica mapuche y referente de los pueblos originarios representados en el proyecto, y Jaime Bassa, quién afirmó que "la única forma de que podamos convivir en paz, es reconociéndonos en nuestras diferencias y como un país diverso".Luego, entre los referentes a nivel político se encuentra agrupado el oficialismo en los partidos pertenecientes al pacto Apruebo Dignidad que llevaron a Gabriel Boric a ocupar el sillón presidencial, como también los partidos políticos de la ex-Concertación, conglomerado que gobernó a Chile tras la dictadura de Pinochet de 1990 a 2010.Es posible identificar a un importante grupo de referentes de la opción Apruebo dentro del actual Gobierno chileno, que por disposición legal y mandatados por la Contraloría General de la República no pueden emitir preferencias públicas respecto a sus preferencia políticas, pero sí publicitar el acceso de la ciudadanía a información fidedigna sobre la propuesta constitucional."Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos", indicó Gabriel Boric al recibir la propuesta constitucional final.Otros de los referentes que llaman a la aprobación de la nueva propuesta constitucional han sido exministros y parlamentarios cercanos a la figura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 /y 2014-2018), quien también transparentó su apoyo al Apruebo para el 4 de septiembre.49 exministros concertacionistas publicaron una carta en apoyo al Apruebo, entre los que se encuentran el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insunza; la exministra y candidata presidencial Yasna Provoste y el exsenador y exministro de los Gobiernos de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Sergio Bitar.También han hecho explícito su apoyo al Apruebo algunas instituciones tanto de la sociedad civil como organismos internacionales, tales como Amnistía Internacional, que el pasado 6 de julio presentó la campaña "Aprobar es humano"."En septiembre nos enfrentaremos a dos opciones que van a determinar el futuro de las actuales y futuras generaciones. Por un lado, la ciudadanía podrá aprobar y abrir la puerta a una Constitución que favorece la igualdad de derechos, o bien rechazar y quedarse con la actual que ha demostrado que favorece a unos por sobre otros", sostuvo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.Referentes pro RechazoEn la vereda de la opción Rechazo, que según las últimas encuestas de opinión ciudadanas, lidera las preferencias de cara al plebiscito de salida, se encuentra el previsible apoyo de los partidos de la derecha político empresarial y el conservadurismo católico chileno, como también el apoyo de ciertos referentes de la ex-Concertación como los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006), que si bien no llamó a votar Rechazo explícitamente, fue muy crítico con el texto.La Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano de José Antonio Kast —quien fue derrotado por Boric en la segunda vuelta electoral— declararon su predisposición a rechazar la propuesta constitucional desde el primer día de conformada la Convención, sin siquiera esperar la redacción de un primer artículo.El exmandatario chileno Ricardo Lagos (2000-2006) aseguró que "Chile merece una Constitución que suscite consenso" en una declaración en la que evitó explicitar si votará por Apruebo o Rechazo en el referéndum del 4 de septiembre.De esta forma, Lagos no solo explicitó su discrepancia con el proyecto que se someterá a referéndum, sino también con la Constitución de 1980 —redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y vigente actualmente—, que continuará rigiendo en caso e una victoria de la opción Rechazo.A lo anterior se suman los referentes dentro de la misma Convención Constitucional que desde el primer día votaron de forma contraria a cada una de las indicaciones que propusieron cambios estructurales en el proyecto. Teresa Marinovic, Marcela Cubillos, Luis Mayol o Fuad Chahín son algunos de los convencionales que han llamado a rechazar la propuesta constitucional.Marcela Cubillos, convencional constitucional independiente en cupo UDI y exministra de Educación del Gobierno de Sebastián Piñera entre 2018 y 2020, votó en contra del reconocimiento constitucional a los profesores como profesionales fundamentales en el sistema educativo nacional.Chile se encuentra ad portas del tercer paso del proceso constituyente, en que la ciudadanía deberá aprobar o rechazar la propuesta de una nueva carta magna de 388 artículos, redactada por 154 convencionales, en lo que durante el proceso chileno se conoce como Plebiscito de Salida, el próximo 4 de septiembre.El 25 de octubre de 2020, los chilenos se inclinaron de forma abrumadora por la opción Apruebo (78%) por sobre la opción Rechazo (22%) en el llamado Plebiscito de Entrada, que dirimió la conformación de una Convención Constitucional para redactar una nueva carta constitucional escrita en democracia.El pasado 4 de julio, la Convención Constitucional dio por finalizada su labor con la entrega del borrador final del proyecto constitucional que busca reemplazar la actual carta magna redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y considerada el origen de las desigualdades que propiciaron el estallido social de octubre de 2019.

https://mundo.sputniknews.com/20220707/la-publicacion--neocolonial-de-the-economist-contra-la-nueva-constitucion-de-chile-1127931290.html

https://mundo.sputniknews.com/20220712/pancho-malo-el-ex-barra-brava-que-lidera-campana-contra-la-nueva-constitucion-en-chile-1128123958.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

convención constituyente de chile, chile, gabriel boric, ricardo lagos, plebiscito, referéndum, el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020