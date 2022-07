Las sanciones antirrusas repercuten en la inflación de Chile y Boric intenta amortiguar el impacto

https://mundo.sputniknews.com/20220716/las-sanciones-antirrusas-repercuten-en-la-inflacion-de-chile-y-boric-intenta-amortiguar-el-impacto-1128383208.html

Las sanciones antirrusas repercuten en la inflaci贸n de Chile y Boric intenta amortiguar el impacto

Chile arrastra una grave crisis inflacionaria desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Pero inflaci贸n ha ido en alza, a causa del conflicto en Ucrania y las... 16.07.2022, Sputnik Mundo

"El Gobierno debe enfrentar un panorama con un m谩ximo hist贸rico del valor del d贸lar que super贸 los 1.000 pesos; la precarizaci贸n del mercado laboral, donde un 47,4% de los empleos recuperados pospandemia son informales, y un alza sostenida del costo de vida", dijo a Sputnik la cientista pol铆tica de la Universidad Diego Portales Sarita Abarza.Ante esta crisis inflacionaria que se arrastra desde el 2020, el presidente Gabriel Boric, junto a los ministros de Hacienda y Trabajo, Mario Marcel y Jeanette Jara respectivamente, presentaron el pasado 7 de abril el programa de ayuda econ贸mica Chile Apoya: Plan de Recuperaci贸n Inclusiva, que movilizaba un total de 3.700 millones de d贸lares.El ministro de Hacienda explic贸 que el 37% de los recursos del plan se destinar谩 a las medidas de generaci贸n de empleo y apoyo a sectores rezagados con la idea de generar 500.000 puestos de trabajo, donde al menos 250.000 ser铆an para mujeres. El 36% se destinar谩 a aportes para apoyar el bolsillo de las familias, mientras que el restante 27% ir谩 en ayuda de las empresas de menor tama帽o."Entre las medidas ejecutadas, se encuentra el Subsidio Protege que entrega un incentivo para el empleo formal; [el subsidio] IFE Laboral con foco en grupos prioritarios; apoyo a la agricultura familiar campesina y artesanal con una inyecci贸n de 1.080 millones de pesos [1,1 millones de d贸lares]; entre otras medidas", agreg贸.No obstante, y ante la inflaci贸n y el encarecimiento de la vida en el pa铆s, el Gobierno tuvo que anunciar nuevas medidas para hacer frente a la crisis econ贸mica que se vive en el pa铆s.驴Son suficientes las medidas del Gobierno de Boric contra la inflaci贸n?El 煤ltimo 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de junio registr贸 un incremento mensual de 0,9%, por lo que la inflaci贸n en Chile lleg贸 al 12,5% en los 煤ltimos 12 meses.Tras los datos entregados por el IPC y el encarecimiento de la vida en el pa铆s, el Gobierno de Boric anunci贸 el pasado 10 de julio una serie de nuevas medidas econ贸micas:Seg煤n explic贸 el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el bono de $120.000 ser谩 de transferencia directa y llegar谩 a 7,5 millones de personas.驴Son suficientes las medidas adoptadas por el Gobierno?Abarza valor贸 los anuncios econ贸micos presentados por el Gobierno, entre ellos el Bono de Invierno Chile Apoya, que busca asistir a las familias ante el alza del valor de alimentos de primera necesidad."Este bono ir谩 a quienes se encuentran en redes de apoyo del Estado y para los hogares que no reciben esos beneficios, pero que viven con un menor de edad o una persona mayor con alg煤n grado de dependencia. Esto es una se帽al fuerte de corresponsabilidad de parte del Gobierno, al considerar los costos asociados al cuidado que por lo general enfrentan mujeres en soledad", agreg贸.La cientista pol铆tica de la Universidad Diego Portales explic贸 a Sputnik que Chile no ha logrado recuperarse de las consecuencias de la pandemia y la situaci贸n se ha recrudecido.Otro de los anuncios que fue bien recibido por la ciudadan铆a es la extensi贸n del posnatal de emergencia. Ana Mar铆a Guti茅rrez Ibacache, mag铆ster en An谩lisis Pol铆tico de la Universidad Complutense de Madrid y acad茅mica de la Universidad Tecnol贸gica Metropolitana, dijo a Sputnik que "lo primero que se debe tener en cuenta es que la extensi贸n del posnatal parental, surge como una demanda que posicionan en la agenda p煤blica, diversas organizaciones feministas y de madres"."Por lo tanto, lo que hace el Gobierno de Gabriel Boric, es acoger esta demanda e incorporar dentro del paquete de medidas econ贸micas del Plan Chile Apoya", agreg贸.En esa misma l铆nea, la acad茅mica agreg贸 que la medida ha sido recibida positivamente, ya que en Chile "la feminizaci贸n del cuidado es una realidad, m谩s del 90% de las labores de cuidado la realizan mujeres, ya sea la de las infancias, enfermos y otras personas dependientes de estos".Ana Mar铆a Guti茅rrez explic贸 a Sputnik que la pandemia agudiz贸 la crisis de los cuidados, es decir, el trabajo dom茅stico y de cuidados que realizan principalmente las mujeres sin ning煤n tipo de retribuci贸n econ贸mica.Ante el plan econ贸mico que est谩 llevando el Gobierno de Gabriel Boric, Abarza explic贸 que los gobiernos de izquierda latinoamericanos se han caracterizado por una impronta de extensi贸n de derechos sociales, lo cual trae asociado consigo un estigma de sobregasto e irresponsabilidad fiscal."En este sentido, destaca que este Gobierno ha sido prudente por su capacidad de actuar con cautela ante la adversidad, y por su coherencia al no renunciar a sus ideales transformadores ni a sus lineamientos program谩ticos pero al mismo tiempo dando respuesta a las necesidades de la ciudadan铆a", finaliz贸 Abarza.

