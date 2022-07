https://mundo.sputniknews.com/20220707/el-precio-del-dolar-bate-record-en-chile-como-podemos-subsidiar-el-encarecimiento-de-la-vida-1127887029.html

El precio del dólar bate récord en Chile: "¿Cómo podemos subsidiar el encarecimiento de la vida?"

Tras una semana marcada por el alza en el precio del dólar, este 6 de julio la divisa estadounidense cumplió los peores pronósticos y llegó a la barrera de los... 07.07.2022, Sputnik Mundo

Durante la jornada de este 6 de julio, el dólar siguió su tendencia al alza y llegó a máximos históricos llegando a la barrera de $1.000 pesos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un punto de prensa, explicó que los factores detrás del incremento de la moneda son la volatilidad en los mercados, las predicciones de recesión en Estados Unidos y Europa, y la caída del precio del cobre.El titular de la cartera de Hacienda destacó que es el Banco Central (BC) quien tiene la responsabilidad de la política cambiaria y señaló que "sería oportuno que el BC pudiera compartir su propio diagnóstico respecto de lo que va ocurriendo con el tipo de cambio".En conversación con Sputnik, la economista de la Universidad de Chile, Bárbara Navarrete, explicó que el alza de la divisa estadounidense se debe, principalmente, a la recesión en la economía de Estados Unidos, la pandemia y "por lo que ha sucedido últimamente respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania"."El alza del dólar ha respondido, principalmente, a factores externos. En este caso, nos vemos situados en un escenario donde no solo Chile, sino que gran parte de los países del mundo, particularmente Estados Unidos, están viviendo un proceso inflacionario que está determinado por lo que ha sucedido con los efectos de la pandemia", señaló la economista chilena."La guerra entre Ucrania y Rusia ha significado también un alza importante en ciertos commodities y también en alimentos como el aceite. Estados Unidos subió su tasa de interés, buscando también, al igual que lo ha hecho el Banco Central en Chile, contener la inflación y con ello se ha visto también subido el dólar, despreciando el peso chileno", aseguró.La economista explicó que son factores como la recesión, inflación e incremento en la tasa de interés que está sufriendo el mundo, pero particularmente Estados Unidos, los que han provocado el aumento del costo de la vida en Chile y la depreciación del peso chileno respecto a la divisa internacional."Al Gobierno lo que le toca es preocuparse de amortiguar los efectos"La histórica alza del dólar cayó como un verdadero balde de agua fría para el Gobierno y la economía de Chile, que depende de los mercados internacionales, además de que gran parte de los bienes que se consumen en el país son importados."Al Gobierno lo que le toca es preocuparse de amortiguar los efectos que tiene esto sobre los sectores de menores recursos. Ese no es un impacto directo, ya que afortunadamente Chile no es economía dolarizada, pero sí ocurre de manera indirecta sobre los precios", indicó el titular de Hacienda en un punto de prensa.Asimismo, Marcel anunció que la semana del 11 de julio el Gobierno entregará novedades sobre la política que adoptará el Ejecutivo respecto a la histórica suba.La economista Bárbara Navarrete comentó a Sputnik que el impacto del alza del dólar "sin duda afecta directamente al bolsillo de las personas, puesto que gran parte de nuestros bienes son bienes importados, a valor del dólar. Y a propósito del alza, evidentemente estos bienes aumentan su valor y reducen la capacidad de compra de las personas y hacen, obviamente, más caros los bienes que estamos consumiendo".Navarrete explicó que el precio del dólar se refleja en un alza en los precios de bienes de consumo importados, en los combustibles y en el comercio minorista.Finalmente, Navarrete comentó que "al tener un dólar más alto, hace que nuestra moneda sea más despreciada. Y de hecho se ha mencionado que Chile es la moneda más depreciada a nivel mundial en estos momentos. Por lo tanto, ello evidentemente hace que nuestro poder de compra relativa al extranjero se reduzca".¿Qué medidas tomará Chile para amortiguar el alza del dólar?Chile vive una situación económica compleja que se ha venido acumulando a través de los años. Tanto los factores internos, como el estallido social y la baja del precio del cobre, como los externos relativos a la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania, han traído una gran tasa de desempleo e inflación. Ahora, se le suma la histórica alza de la divisa estadounidense.El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile registró un alza mensual de 1,2% en mayo, con lo que acumula una inflación de 11,5% en 12 meses, la más alta desde 1994, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)."El Banco Central definió aumentar la tasa de política monetaria que se espera que siempre esté dentro del rango del 3%. Pero hoy día estamos en un 9%, buscando también enfriar la economía y con ello entonces buscar que se consuma menos y se ahorre más", comentó Navarrete.Respecto a las medidas que se podrían adoptar para hacer frente al difícil panorama que atraviesa la economía chilena, Navarrete señaló que "además de la política monetaria, que es la que directamente puede enfrentarse o puede utilizarse para enfrentar la inflación, existen obviamente políticas gubernamentales que debieran aplicarse y que yo diría las ha tomado el Gobierno en el momento en que han correspondido tomarlas".

