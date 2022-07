https://mundo.sputniknews.com/20220715/pena-nieto-remata-su-lujosa-casa-en-madrid-para-que-le-alcanzaria-en-la-ciudad-de-mexico-1128324816.html

Peña Nieto remata su lujosa casa en Madrid: ¿para qué le alcanzaría en la Ciudad de México?

Peña Nieto remata su lujosa casa en Madrid: ¿para qué le alcanzaría en la Ciudad de México?

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se coloca otra vez en la mira del debate y la opinión pública, ahora por poner a la venta una propiedad ubicada... 15.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-15T17:42+0000

2022-07-15T17:42+0000

2022-07-15T17:42+0000

américa latina

méxico

enrique peña nieto

madrid

corrupción

uif

andrés manuel lópez obrador

partido revolucionario institucional (pri)

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1128320710_0:215:1690:1166_1920x0_80_0_0_c6944c5da2b3cf336419097dc525acd7.jpg

Horas después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México anunciara que investiga ingresos irregulares de Peña Nieto enviados desde México hacia España, una inmobiliaria puso a la venta el apartamento, por el que solicita 650.000 euros, es decir, alrededor de 13 millones de pesos mexicanos.El arquitecto y urbanista Federico Taboada, consultado por Sputnik, considera que el precio se ubica por debajo del valor de mercado de la propiedad y especula que podría tratarse de una maniobra del priista para rematar lo más pronto posible la vivienda, ubicada en el centro de la capital española.Entre los vecinos de Enrique Peña Nieto figuran grandes empresarios no sólo de España, sino del mundo, por los altos costos de los bienes raíces en esta zona de Madrid. ¿Que podría comprar Peña Nieto en CDMX con ese dinero?Esos 13 millones de pesos servirían para adquirir un departamento en Polanco o en Jardines del Pedregal, barrios exclusivos ubicado al poniente y al sur de la Ciudad de México, respectivamente, señala el arquitecto Taboada. La propiedad original que ya está a la venta en España se ubica en las inmediaciones del Paseo de La Castellana, equiparable al Paseo de la Reforma de la capital de México, dice el experto. O bien ese monto podría alcanzar para comprar dos departamentos lujosos, un poco más grandes que el del expresidente, en Insurgentes a la altura de la privilegiada e histórica Colonia Roma.Con 139 metros cuadrados, la propiedad madrileña contrasta con los 193 metros cuadrados de un departamento a la venta en Insurgentes 544, aledaño a la colonia Escandón, a un costo de 5,99 millones de pesos, según cifras comerciales de la empresa de bienes raíces Flat.En la avenida México-Coyoacán 295, en las inmediaciones de la Cineteca Nacional, la misma firma oferta una propiedad en 3,1 millones de pesos, de 84 metros cuadrados, por lo que podrían adquirirse hasta cuatro de esos departamentos con el monto que Peña Nieto pide por su piso en Madrid.El barrio de Coyoacán es uno de los más favorecidos del panorama de la Ciudad de México, rico en historia cultural y espacio de privilegio desde el periodo colonial, pues los conquistadores españoles instalaron ahí sus residencias de descanso en el siglo XVI por su riqueza de agua y clima fresco derivado de la vegetación.En tanto, en la colonia Progresista, en la alcaldía Iztapalapa, aledaña a la estación Constitución de 1917 del metro, se puede adquirir un departamento de 46 metros cuadrados por 850.000 pesos, según cifras concentradas del sitio Trovit, por lo que el expresidente Peña Nieto podría adquirir 15 de estas propiedades con el dinero que reciba de concretarse su venta en la capital española.Iztapalapa es uno de los territorios prioritarios de la estrategia de seguridad de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, donde se han implementado programas sociales como el canje de armas de fuego por dinero, con miras a reducir los índices delictivos en la demarcación.O bien, en la alcaldía Azcapotzalco, al norponiente de la Ciudad de México, Peña Nieto podría adquirir hasta 10 departamentos de 1,25 millones de pesos como los que se encuentran disponibles en la colonia San Pedro Xalpa, de 53 metros cuadrados y ubicados en las inmediaciones del plantel Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Los bienes raíces de los militantes del PRINo es la primera vez que el exmandatario emergido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es vinculado a bienes raíces de lujo. Durante su sexenio, una investigación periodística a cargo de Carmen Aristegui identificó que el mandatario adquirió a precio favorable una mansión ubicada en el barrio de Las Lomas, otra zona exclusiva de la Ciudad de México, comprada a un contratista prioritario de su gestión como gobernador del Estado de México, el conglomerado empresarial Grupo Higa.Otro militante del PRI, Alejandro Murat, actual gobernador saliente de Oaxaca, también fue involucrado en 2015 con exclusivas propiedades en Miami y Manhattan, según reportes de medios estadounidenses como The New York Times. Durante el sexenio de Peña Nieto, Murat fue director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Resulta irónico y significativo que el encargado de gestionar vivienda accesible y justa para los trabajadores mexicanos ostente propiedades inaccesibles para las mayorías sociales del país latinoamericano, observa Taboada. Otro que ha sido señalado por poseer inmuebles de lujo ha sido Luis Videgaray, quien durante el Gobierno de Peña Nieto fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Diversas versiones de la prensa mexicana lo señalaron por haber comprado una mansión en Malinalco, Estado de México, también de Grupo Higa.Un priista más: el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, familiar de Peña Nieto, ha sido señalado por la posesión de propiedades multimillonarias en México, Estados Unidos y Francia.Abandono del acceso social a la viviendaUno de los motivos por los que la vivienda en México disparó sus precios, elitizando el acceso, es que el Estado abandonó su participación en ese mercado a partir de la década de 1980, periodo en que comenzó la implementación del modelo privatizador en la economía mexicana, subraya el arquitecto y urbanista.Además, acusa que hubo una producción descuidada sin perspectiva real de arraigo comunitario y pone como ejemplo que entre 2001 y 2014 se construyeron 11 millones de casas, de las cuales hoy se han abandonado 7 millones.El Infonavit, critica también, abandonó sus tareas de construcción para dedicarse únicamente a otorgar créditos, en un panorama donde se requiere un ingreso aproximadamente de 10.000 pesos por cada millón de préstamo solicitado a entidades bancarias para la adquisición de propiedades.Esta institución de la vivienda, apunta Taboada, además, gestiona una demanda de 70.000 viviendas anuales mientras tiene únicamente disponibles unas 6.000, lo que se traduce en que en promedio 11 familias se disputan cada propiedad, otro factor que dispara los precios de los bienes raíces en mercados como la Ciudad de México.El Estado mexicano, considera, debe retomar su labor histórica de producción de vivienda, con lo que al modificar la oferta podría amortiguar los precios del mercado y consolidar facilidades para la población.Mientras tanto, en contraste, el exgobernador y expresidente de México Peña Nieto pone a la venta su propiedad en Madrid, que podría estar involucrada en el posible esquema de corrupción, conflicto de interés y lavado de dinero que investiga la UIF de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20190225/colonia-roma-festejos-pelicula-cuaron-netflix-oscar-yalitza-aparicio-1085709160.html

https://mundo.sputniknews.com/20210921/iztapalapa-en-ciudad-de-mexico-encabeza-programa-de-canje-de-armas-por-dinero-1116284313.html

https://mundo.sputniknews.com/20220709/caso-pena-nieto-justicia-amenaza-o-arma-electoral-en-mexico----1128011422.html

https://mundo.sputniknews.com/20220707/pena-nieto-asegura-que-su-patrimonio-es-legal-expreso-mi-confianza-en-la-justicia-1127928762.html

https://mundo.sputniknews.com/20220530/si-mintio-con-visa-dorada-pena-nieto-vive-en-lujosa-zona-de-espana--1126009276.html

méxico

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

méxico, enrique peña nieto, madrid, corrupción, uif, andrés manuel lópez obrador, partido revolucionario institucional (pri), 📝 reportajes