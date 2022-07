https://mundo.sputniknews.com/20220709/caso-pena-nieto-justicia-amenaza-o-arma-electoral-en-mexico----1128011422.html

Caso Peña Nieto: ¿justicia, amenaza o arma electoral en México?

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue demandado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber sido beneficiado presuntamente por un... 09.07.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

enrique peña nieto

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

estado de méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

💬 opinión y análisis

Sin embargo, la pregunta entre la opinión pública mexicana es la siguiente: ¿Por qué el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió actuar hasta ahora? ¿Por qué se saca a la luz este posible escándalo a dos años de las elecciones presidenciales de 2024? ¿Existe una intención de golpear al Partido Revolucionario Institucional (PRI)?Según la denuncia, Peña Nieto también se habría beneficiado de un par de empresas que tenían conflictos de interés con el Gobierno de México y hasta un posible acuerdo con una empresa trasnacional. Históricamente, el presidencialismo mexicano se ha consolidado, en parte, mediante el manejo discrecional de recursos públicos para el pago de lazos políticos, la llamada "partida secreta", según declaró Pablo Gómez, titular de la UIF, el organismo encargado de perseguir operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita. Sputnik conversó con el politólogo Hugo Garciamarín, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para tratar de discernir los posibles sentidos políticos de esta nueva bomba mediática que acaba de lanzar la Administración de López Obrador, a sólo un año, también, de los comicios en el Estado de México, el gran bastión que el PRI lucha por no perder. Las verdaderas intencionesAunque actualmente radica en Madrid, Enrique Peña Nieto no está cruzado de brazos ante la preocupación de que su partido, el PRI, pierda la elección para gobernador del Estado de México, la entidad que él mismo gobernó de 2005 a 2011, afirma Garcíamarín. Además, el aviso del Gobierno de México contra el priista se da en un momento en el que el país latinoamericano atraviesa por distintas dificultades, como la inflación, la persistente violencia criminal, el choque con la iglesia católica tras el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua y el descontento de la comunidad judía con comentarios de López Obrador, asegura el experto. Ante los señalamientos de la UIF, el expresidente priista respondió de manera muy escueta a los señalamientos en su contra, sin tomar una postura beligerante. "Podría ser más bien una amenaza [de parte del Gobierno Federal] y, en todo caso, también, una forma de ir administrando muchos de los temas que están saliendo y que están prontos a salir", pondera. No hay confianza en las autoridadesEn su exposición del caso, el titular de la UIF subrayó que no le corresponde a él ni a su equipo perseguir delitos, sino consolidar información que turnan a la Fiscalía General de la República (FGR), que se encargaría de proceder contra Peña Nieto en caso de que se identifiquen actos de corrupción. El problema es que la reputación del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, va en picada. Ha sido criticado tanto por opositores como por simpatizantes, así como por víctimas de violencia en el país. Sobre él pesa una imagen de ineficacia, falta de operatividad y lentitud en casos centrales de búsqueda de justicia en el sexenio, como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, entre otros. En ese sentido, el especialista consultado no entiende para qué hacer gala mediática y anuncios con bombo y platillo sobre la demanda a Peña Nieto, cuando simplemente se pudo haber seguido una investigación sin tantos reflectores. "Si ya está esa voluntad política y están esas posibles pruebas y todo recae en la Fiscalía y hubiera como un entendimiento de que hay que proceder, ya se estaría realizando y no se renunciaría a una ventaja táctica que sí se tiene, que es no avisar que se está en la investigación, si hubiera toda esa voluntad probablemente terminaría haciéndose una acción en concreto y no haciendo una gala discursiva previa para alertar", apunta. La Cuarta Transformación y su lucha anticorrupción Los avances de este combate del Gobierno de López Obrador han sido menores, afirma Garciamarín. "Creo que son pasos modestos y a lo mejor estaríamos concediendo de más a lo que ha logrado hacer el Gobierno, no solamente por la lucha contra la corrupción del pasado, sino también contra la del presente", asegura. "O está el tema de también las acusaciones y posibles investigaciones en los Estados Unidos del financiamiento ilícito de campañas electorales y nada de eso se ha en realidad hecho algo concreto, y respecto al pasado vemos lo mismo, vemos que está todo atorado, ya sea por la Fiscalía, ya sea por la UIF, y en realidad no estamos terminando por ver ese barrido de las escaleras de arriba hacia abajo", dice. Según el especialista, la aprobación del presidente mexicano enfrenta un estancamiento. Para salir de él, advierte, el factor Peña Nieto podría jugar a favor de Morena y de la propia popularidad de López Obrador. Inclusive recuerda una encuesta del diario El Financiero que considera que la gestión de López Obrador no está avanzando en los temas sustanciales. "Yo creo que también discursivamente es una forma de plantearse frente al pasado, pero, ojo, sí quiero destacar que el discurso presidencial no fue tan beligerante respecto a Enrique Peña Nieto y no lo ha sido en todo este proceso, entonces ahí es donde quizás nada más sea una apertura mediana y no ya un pleito constante como el que sí tiene con Felipe Calderón", agrega.

méxico

estado de méxico

