"Sí, mintió": con 'visa dorada', Peña Nieto vive en lujosa zona de España

La revelación viene a confirmar los rumores que se manejan desde hace un par de años sobre el paradero del exmandatario priista, quien en 2019 negó vivir en España luego de que el columnista de El Universal Ricardo Raphael informara sobre la mudanza del político mexicano.Según fuentes consultadas por el diario español El País, Peña Nieto tiene una 'visa dorada', implementada por el expresidente Mariano Rajoy, y la cual se otorga a grandes inversores extranjeros que destinan más de un millón de euros en activos españoles o poseen propiedades de más de 500.000 euros.Este visado lo habría obtenido tras comprar en 2020 un local comercial de 105 metros en la exclusiva zona de Chamberí, terreno valuado en más de 500.00 euros, según las estimaciones del portal inmobiliario Idealista.En este piso de lujo, según los testimonios recabados, se ha visto a Enrique Peña Nieto en algunas reuniones con otros mexicanos e incluso participando en al menos una reunión de vecinos.No obstante, este inmueble no sería el hogar del expresidente mexicano. Acorde a las fuentes consultadas, Peña Nieto vive en la exclusiva zona Valdelagua ubicada en San Agustín de Guadalix, y en donde se suelen ver a personalidades como Penélope Cruz y Javier Bardem.Este inmueble es un chalet construido en una zona de 2.500 metros, con dos plantas, un sótano un garaje y una bodega, y se encuentra en una zona residencial donde sólo tiene acceso quienes viven ahí.Dicha propiedad estaría a nombre de una constructora que adquirió el inmueble por una hipoteca de 889.500 euros.El País afirma que la visa dorada de Peña Nieto está por expirar, por lo cual se encuentra tramitando una solicitud de residencia para los siguientes cinco años.Hasta el momento, Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado por la información reveladas, mientras que su equipo legal negó lo señalado en el reportaje. En tanto, el dueño de la casa donde viviría el político mexicano no respondió a una solicitud de información.Desde 2019 se especula que el expresidente de México comenzó a vivir en España luego de que su médico particular, Rubén Drijanski, y el jefe del Estado Mayor durante su gobierno, Roberto Miranda Moreno, cambiaran su residencia.

