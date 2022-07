https://mundo.sputniknews.com/20220714/uruguay-se-acerca-a-china-pero-se-aleja-de-los-consensos-en-el-mercosur-1128317158.html

Uruguay se acerca a China pero se aleja de los consensos en el Mercosur

Uruguay se acerca a China pero se aleja de los consensos en el Mercosur

El país sudamericano y la potencia asiática comenzarán a negociar formalmente la firma de un Tratado de Libre Comercio. En otro orden, abordamos la crisis política en el Gobierno de Italia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou confirmó que su Gobierno y el chino culminaron el estudio de pre factibilidad del Tratado de Libre Comercio, paso previo a iniciar "formalmente la negociación".El mandatario puntualizó que este informe "no se dará a conocer, dado que los países no parten de posiciones idénticas y no conviene mostrar todas las cartas".Lacalle Pou espera que este TLC –proceso iniciado en septiembre de 2021-- se concrete dentro del periodo de su gestión, que culmina en marzo de 2025."Creo que debería haber cautela dado que se desconoce, hasta en la superficie, el contenido del estudio; solo llega un mensaje [del presidente] sobre un resultado positivo para Uruguay", dijo a En órbita el contador Marcos Soto, socio de Cibils Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.El senador del opositor Frente Amplio, Daniel Caggiani, anunció que convocará al canciller Francisco Bustillo a la Comisión de Asuntos Internacionales. El legislador pide información sobre los contenidos y resultados del estudio, y conocer la hoja de ruta y la estrategia país.Lacalle Pou destacó que informó de la noticia a los otros países del Mercosur –conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, actualmente suspendido–, a una semana de la cumbre de presidentes. En relación con el evento a realizarse el 21 de julio en Paraguay, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ya confirmó su ausencia sin aclarar el motivo."Uruguay o el Mercosur creo tendrá un problema. Un tratado bilateral es contra natura en un acuerdo de mercado común. Si estos países miembros del bloque buscan discreción sobre su política internacional, deben modificar el funcionamiento de la alianza. Si un país se corta solo, puede haber un problema", señaló.En este contexto, Soto se refirió a la particular situación económica de Argentina, país que va en contra de una mayor apertura del bloque.Además, el analista considera "difícil" que el Ejecutivo uruguayo pueda concretar el acuerdo en este periodo por la falta de acuerdos en el propio Gobierno y ante la oposición."Los consensos se construyen dialogando, compartiendo información, y esto no ha ocurrido en Uruguay. Además, dentro del propio Gobierno no hay una posición saldada [sobre este TLC]", dijo el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.En esta edición de En órbita abordamos —entre otros temas— la importancia del rol de la juventud en Chile para definir el plebiscito de salida del proceso constituyente. Dialogamos sobre el tema con el corresponsal de Sputnik en el país sudamericano, Alexis Polo González.Y además, profundizamos en las repercusiones de la crisis de Gobierno en Italia, luego de que el presidente Sergio Mattarella rechazara la renuncia del primer ministro Mario Draghi.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

