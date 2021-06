https://mundo.sputniknews.com/20210602/lacalle-pou-el-mercosur-no-puede-atar-de-pies-y-manos-a-uruguay-1112776651.html

Lacalle Pou: el Mercosur no puede atar de pies y manos a Uruguay

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Mercado Común del Sur (Mercosur) no puede atar de pies y manos a Uruguay para negociar con el mundo, aseguró el presidente Luis

"Estamos intentando que el Mercosur se liberé finalmente el corsé y empecemos a negociar con el mundo", añadió.Lacalle Pou recordó que el Mercosur camina "con la dificultad" de que se mueve por consenso y no por votación."Hay que buscar, andar, para no tener complicaciones en ese sentido", precisó.El presidente uruguayo señaló que el actual es "un Mercosur virtuoso, que tiene cosas positivas, pero hay que relanzarlo".El 26 de marzo pasado, durante una cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo dijo que al no permitir la flexibilización, el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, respondió que quien considere que el Mercosur es un lastre puede "tomar otro barco".Consultado al respecto, Lacalle Pou dijo que no tuvo diferendos ni con él ni con nadie.Asimismo, aseguró que tiene una buena relación diplomática con Argentina.

