¿Qué papel jugará la juventud chilena en el plebiscito de salida del proceso constituyente?

Fue el pasado 5 de julio, cuando el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) emitió una carta donde señalaba que "Chile necesita y merece una Constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella. Y porque ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre está en condiciones de lograrlo".Tras la misiva, diversas figuras del mundo político hicieron eco de las declaraciones de Lagos, entre ellos, Jorge Arrate, quien fue ministro de Salvador Allende (1970-1973), Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1994-2000)."Mi opinión no tiene influencia decisiva en el plebiscito próximo. Deberías abrirte a la posibilidad de que la tuya ya no sea muy importante. Ha emergido una nueva generación e intentar extender tu influencia es iluso y artificial", contestó Arrate a Lagos a través de una carta abierta.El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras la carta de Lagos publicó en su cuenta de Twitter: "1 de cada 3 personas que votarán en plebiscito serán jóvenes entre 18 y 35 años. Su peso electoral es muy grande. Incluso más, influirán en votación de los mayores. Ahí está el futuro. No demos vueltas en círculos por los dichos de Lagos. Su voz no los interpreta necesariamente".El dato que entregó Sharp, respecto a que uno de cada tres votantes serán jóvenes de entre 18 y 35 años, es importante en la historia política reciente en Chile. El 19 de diciembre, en la segunda vuelta presidencial, el porcentaje de votantes llegó hasta el 55,5%. En la primera vuelta solo votaron 47,3%.Este incremento se debió en gran medida a la participación de los jóvenes en la votación, quienes se inclinaron por el proyecto progresista de Boric en desmedro del ultraconservador propuesto por José Antonio Kast.Para el sociólogo Mario Domínguez, magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales, el rol de la juventud será fundamental para definir el plebiscito de salida del proceso constituyente.¿Una definición entre izquierda y derecha o generacional?El debate entre las opciones del plebiscito de salida está instalado en la sociedad chilena. Mientras los políticos de partidos conservadores se inclinan por la opción del Rechazo, los nuevos movimientos y organizaciones sociales se muestran favorables al Apruebo."En el fondo acá lo que implica el proyecto constitucional, sobre todo si uno lo empieza a leer más detenidamente, es una estructura de valores que tiene distintas facetas, con el ámbito más propio de la izquierda o de las tradiciones de la izquierda, sobre todo aquello que tiene que ver con derechos sociales", dijo a Sputnik Mario Domínguez.Domínguez explicó a Sputnik que las nuevas generaciones tienen una cadena de valores que hacen que se inclinen por una opción más progresista en desmedro de una conservadora.No obstante, y a pesar de la importancia que tendrá la juventud en el plebiscito de salida, en el que muchos de ellos votarán por primera vez al ser un referéndum de carácter obligatorio, no puede reducirse todo a un tema meramente generacional.Camilo Godoy, sociólogo de la Universidad de Chile, señaló a Sputnik que esta "nueva constitución no puede entenderse sin comprender las profundas exclusiones a las que ha llevado la vigencia de la Constitución del 80 en lo socioambiental, lo étnico, lo social y cultural por décadas".El sociólogo de la Universidad de Chile explicó que se podría hablar de cuestiones generacionales o etarias como elementos centrales, si no se estuviera hablando de dilemas radicales y de la posibilidad de comenzar a reparar deudas históricas y abrir caminos de mayor igualdad.En ese sentido, señaló que, por ejemplo, se podría avanzar en "el reconocimiento de lenguas y culturas de pueblos indígenas. Es evidente que este proceso concita expectativas de los grupos más excluidos por el modelo neoliberal que tenemos y de quienes esperan vivir en una sociedad menos excluyente"."Rechazar para reformar"Durante los últimos días, los partidos y personeros políticos han tomado bando por una de las dos opciones. Entre quienes se han manifestado a favor del rechazo, han señalado que su intención es "rechazar para reformar" la Constitución vigente, a pesar de los candados y cuórums que tiene la carta magna elaborada por la dictadura y que los últimos 30 años utilizaron para no hacer ningún cambio sustancial."La mejor condición es aprobando y no rechazando. Porque si tú rechazas hoy día lo que estás haciendo es volver a una maquinaria constitucional que le entrega el poder de veto a un sector determinado de la sociedad, que generalmente son aquellos grupos de derecha y donde se concentran los sectores con mayor ingreso", finalizó.

