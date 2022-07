https://mundo.sputniknews.com/20220711/el-presidente-de-argentina-corrobora-que-su-gobierno-bajara-el-gasto-publico-y-deficit-fiscal-1128080789.html

El presidente de Argentina corrobora que su Gobierno bajará el gasto público y déficit fiscal

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, respaldó las medidas anunciadas por la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis... 11.07.2022, Sputnik Mundo

Tras destacar la obra pública número 5.000 que lleva adelante su Gobierno, el jefe de Estado aseguró que la gestión de la economía se centrará en el control del gasto público.El Gobierno también continuará con "la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente", puntualizó el presidente.Más temprano este 11 de julio durante una rueda de prensa, la nueva ministra de Economía anunció que su gestión buscará equilibrar y dar orden a las finanzas públicas para que los gastos no sean mayores a los ingresos.Batakis aseguró que creía "en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y la generación de puestos de trabajo".Con el contexto actual, "el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica", afirmó la funcionaria.No obstante, añadió que una vez superadas las situaciones de "crisis extraordinaria", el Ejecutivo deberá "retomar el sistema de equilibrio".El dólar blue, que opera en el circuito informal y que sirve de pauta en el mercado para seguir la evolución del mercado de cambios, descendió 2,2% hasta los 267 pesos para la venta.Esta descomprensión da un respiro a la economía argentina, que la semana pasada se vio sacudida por la intempestiva renuncia el 2 de julio del hasta entonces titular de la cartera, Martín Guzmán.AcuerdoEl Palacio de Hacienda anunció que se cambiará la ley de administración pública para congelar el ingreso de personal al Estado y para que cada organismo no gaste más de lo que ingresa.La funcionaria descartó una devaluación de la moneda local y aseguró que el dólar de referencia para la formación de precios sigue siendo el oficial.La titular de la cartera económica anunció que desde este 15 de julio se comenzará con la segmentación de tarifas, según dispuso el presidente a través de un decreto publicado el 16 de junio, para que la población más pudiente no reciba subsidios del Estado.El Gobierno, en paralelo, continuará con las metas pautadas en el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares.Batakis realizó estos anuncios acompañada del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, de la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, y de los ministros Daniel Scioli, de Desarrollo Productivo, Julián Domínguez, de Agricultura y Ganadería, y Matias Lammens, de Turismo.Bajo el paraguas del nuevo acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a reducir los subsidios a la energía y la emisión monetaria, además de bajar el déficit fiscal al 2,5% del Producto Interno Bruto en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024.Argentina comenzará a pagar a partir de 2026 y hasta 2034, por lo que tiene una ventana de cuatro años y medio antes de devolver el crédito otorgado entre 2018 y 2019 a la gestión del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), predecesor de Fernández.Argentina aprobó en junio la primera de las diez auditorías trimestrales que conlleva el programa como condición previa para validar los consiguientes desembolsos y refinanciar la deuda.

argentina, 📈 mercados y finanzas, déficit fiscal, gasto público, alberto fernández, fondo monetario internacional (fmi)