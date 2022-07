https://mundo.sputniknews.com/20220713/si-el-gobierno-de-ecuador-dispara-a-matar-frente-a-los-reclamos-del-pueblo-tiene-que-irse-1128128687.html

"Si el Gobierno de Ecuador dispara a matar frente a los reclamos del pueblo, tiene que irse"

La Asamblea Nacional tuvo un rol destacado durante el paro de 18 d铆as que sacudi贸 los cimientos pol铆ticos de Ecuador. Avanzada la protesta, en sus manos estuvo el futuro del presidente Guillermo Lasso, que result贸 fortalecido por la imposibilidad de las y los asamble铆stas para destituirlo. Pasada la movilizaci贸n, actualmente trabaja para destituir a los ministros implicados en la represi贸n que dej贸 al menos seis fallecidos.El Poder Legislativo ecuatoriano cuenta con 137 asamble铆stas. El pasado 28 de junio vot贸 por la destituci贸n del todav铆a presidente, cuando el paro nacional llevaba 16 d铆as y no parec铆a tener una pronta soluci贸n. Para esa votaci贸n, cada partido pol铆tico dej贸 la decisi贸n a la consciencia de cada legislador.El 煤nico que vot贸 org谩nicamente a favor de la destituci贸n de Lasso fue UNES (Uni贸n por la Esperanza), alineado con el expresidente Rafael Correa (2007-2017). Los dem谩s votaron desbandados, por lo cual no se alcanzaron los 92 votos necesarios 鈥攍os dos tercios de la Asamblea鈥 para mandar al presidente a su casa, que asuma el vice y convoque a elecciones en un plazo de 30 d铆as.El movimiento ind铆gena, articulado en torno a la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas de Ecuador (Conaie), advirti贸 en repetidas oportunidades que el objetivo del paro no era destituir a Lasso, sino lograr la atenci贸n a sus demandas."Mire, nosotros hemos sido absolutamente claros con el pa铆s. Nosotros jam谩s utilizamos esta movilizaci贸n de nuestros hermanos ind铆genas para destituir a un presidente", dijo a Sputnik el asamble铆sta Darwin Pereira, de Pachakutik, partido aliado a la Conaie.La mayor铆a de la bancada de Pachakutik pens贸 como 茅l. "Por eso votamos la destituci贸n, pero no perseguimos la cabeza del presidente. Las necesidades tienen que atenderse con este o con el presidente que venga".La negociaci贸n entre el Gobierno y los ind铆genas, 驴avanza?Las mesas de negociaci贸n entre el Gobierno de Lasso y el movimiento ind铆gena para la atenci贸n de los 10 puntos del paro comenzaron el 7 de julio pasado. Pero las recientes declaraciones medi谩ticas del presidente, acusando a los manifestantes de estar financiados por el narcotr谩fico, no ayudan a mantener el clima de paz alcanzado el 30 de junio 煤ltimo, cuando se firm贸 el Acta por la Paz.Sumado a ello, seis personas murieron en las protestas, mayormente por la represi贸n de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Pero la investigaci贸n de estas muertes no es parte del acuerdo.Adem谩s, 152 manifestantes fueron detenidos por participar del paro. Y los procesos siguen, como en el caso del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza .Y agreg贸: "El Gobierno tampoco ha entendido el mensaje de los 80 votos en la Asamblea Nacional", donde faltaron nada m谩s que 12 manos levantadas para lograr la destituci贸n.Pereira destac贸 que el tr谩nsito ya fue desbloqueado en todo el pa铆s, el ornato p煤blico ya fue repuesto, "est谩n poniendo nuevamente adoquines a los parques. Pero las vidas humanas no volver谩n. Y ac谩 hay un Gobierno que no toma en cuenta eso".Para el asamble铆sta, las declaraciones de Lasso "nuevamente est谩n atizando el fuego, poniendo m谩s carb贸n a la fogata, para que ma帽ana nuevamente la gente salga a las calles. No vemos comprensi贸n por parte del Gobierno".Lasso resucitadoCuando la Asamblea no logr贸 destituirlo, dio fortaleza a la d茅bil presidencia de Lasso. Recuper贸 legitimidad para dialogar con el movimiento ind铆gena, con mediaci贸n de la Iglesia cat贸lica, y dos d铆as despu茅s, el 30 de junio, pudo ver con satisfacci贸n a miles de familias de 谩reas rurales y de la selva abandonar la ciudad de Quito y regresar a sus comunidades.Para Washington Orejuela, secretario en Ecuador del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicaci贸n Popular (Conaicop), "el pueblo ecuatoriano fue traicionado por sus propios representantes en la Asamblea", en alusi贸n a las abstenciones que hubo en partidos como Pachakutik o Izquierda Democr谩tica.Ahora quedan tres meses para que el Gobierno y los ind铆genas negocien los 10 puntos de la demanda del paro."El movimiento ind铆gena desminti贸 esta versi贸n y asegur贸 que la manifestaci贸n fue financiada con v铆veres que aportaba la ciudadan铆a, entre otros elementos", coment贸.Pero, de todas maneras, "al Gobierno no le interesa conversar con el pueblo, sino continuar con su plan neoliberal para traer caos y privatizar todo", dijo Orejuela.El juicio a los ministrosEn estos d铆as, en la Asamblea Nacional recopilan informaci贸n, testimonios y pruebas para elaborar un informe destinado a iniciar un juicio pol铆tico contra Patricio Carrillo, ministro de Gobierno, y Luis Lara, ministro de Defensa, quienes coordinaron la represi贸n a la protesta."Un hermano muri贸 con una bomba de gas lacrim贸geno en el ojo. No cay贸 del cielo, sali贸 de las armas de la fuerza p煤blica y eso es indiscutible", dijo el asamble铆sta. Y advirti贸 que, adem谩s de los ministros, ser铆an enjuiciados jefes de la Polic铆a.Para destituir a los ministros se necesitan tambi茅n 92 votos, lo mismo que para sacar de la presidencia a Lasso. "Esperamos que con la investigaci贸n que estamos realizando se sumar谩n nuevos votos, considerando que presentaremos pruebas suficientes y fehacientes sobre el uso abusivo de la fuerza. No hay donde perderse, hay seis muertos en la protesta", evidenci贸.

