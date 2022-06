https://mundo.sputniknews.com/20220630/el-gobierno-de-ecuador-acepta-mediacion-para-retomar-dialogo-con-movimiento-indigena-1127549039.html

El Gobierno de Ecuador acepta mediación para retomar diálogo con movimiento indígena

El Gobierno de Ecuador acepta mediación para retomar diálogo con movimiento indígena

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador informó que retomará el diálogo con el movimiento indígena pero con la mediación de la Conferencia Episcopal local en... 30.06.2022, Sputnik Mundo

La Conferencia Episcopal es el máximo organismo de la Iglesia Católica, religión mayoritaria en el país andino.Jiménez dijo que la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de ello el Gobierno decidió volver al diálogo con la mediación de la Iglesia Católica.Según el ministro, la Conferencia Episcopal determinará la metodología para el diálogo, quiénes serán los actores y los temas para encontrar una solución definitiva a la crisis."Reiteramos que la voluntad del Gobierno Nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y que en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan, por la vía del derecho y de la constitución a esa paz", destacó Jiménez.Añadió que el jueves se pondrá en contacto con la Conferencia Episcopal para que se implemente con celeridad los temas a tratar en busca de la solución.Jiménez dijo que espera que no se produzcan más actos de violencia durante la noche y madrugada para que no se complique el avance del proceso de mediación.El Gobierno se había opuesto a dialogar con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a quien acusó de querer derrocar al presidente Guillermo Lasso.

