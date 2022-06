Acuerdo entre organizaciones indígenas y el Gobierno de Ecuador: ¿finalizan las protestas?

https://mundo.sputniknews.com/20220630/acuerdo-entre-organizaciones-indigenas-y-el-gobierno-de-ecuador-finalizan-las-protestas-1127591962.html

Luego de 18 días, el paro nacional en Ecuador llega a su fin. El Gobierno de Guillermo Lasso y las organizaciones sociales movilizadas acordaron firmar un acta para —de aquí a tres meses— resolver todos los puntos de reclamo manifestados por la población en las últimas semanas. Con esta decisión, miles de indígenas concentrados en la ciudad de Quito determinaron regresar a sus comunidades.El diálogo se desarrolló en el Seminario Mayor de la capital ecuatoriana, con la mediación de la Iglesia católica. Una vez llegado al acuerdo, los líderes indígenas tuvieron que reunirse con sus bases para que lo acepten, entre acusaciones de que la dirigencia de las organizaciones negoció a sus espaldas.Eustaquio Toala, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), aseguró que "desde afuera nos llegan mensajes de que nos estamos entregando al Gobierno nacional. ¡Jamás! Nosotros siempre caminamos hacia un horizonte libre de corrupción, donde lo ajeno es ajeno. Es algo bíblico".Y agregó: "Si alguien quiere culpar a los dirigentes, aclaramos que aquí no hay robo. Aquí hay paz, acuerdo, cordura. Nada más". En este sentido, evidenció que "escasea el gas, no tenemos comida. Tenemos que ser sensibles".Toala, quien también es pastor evangelista, sostuvo que "si encontraran algo que demuestre que nos hemos vendido, yo entregaría mi vida, porque solo así podría demostrar que hay líderes honestos".El actaLos acuerdos alcanzados hasta el momento son generales. Se deberá esperar al funcionamiento de las mesas de trabajo en los próximos 90 días para saber si realmente fueron recogidas las exigencias del movimiento indígena ecuatoriano.El Gobierno de Lasso se comprometió a firmar un tendal de decretos. Uno de ellos, el 452, está dirigido a que los Gobiernos de las 24 provincias de Ecuador intensifiquen los operativos de control de precios, para evitar aumentos especulativos.Otros decretos estarían dirigidos a declarar la emergencia sanitaria, así como a crear políticas de apoyo económico para las poblaciones rurales, que quedaron altamente endeudadas luego de dos años de pandemia de COVID-19.Las mesas de diálogo también procurarán reducir el precio de los combustibles. En los 10 puntos de reclamo de las organizaciones indígenas, se exigía una rebaja de 40 centavos de dólar por galón (3,8 litros). Como contrapropuesta, el Gobierno de Lasso estableció una rebaja de 10 centavos de dólar, pero esta cifra tampoco fue aceptada por los manifestantes. Finalmente, el Ejecutivo acordó disminuir los precios cinco centavos más y llegar a los 15 centavos de dólar de rebaja.Este tema, uno de los más álgidos en la protesta de 18 días, se deberá resolver en las mesas que trabajarán los próximos tres meses.Los manifestantes lograron que el Gobierno derogue los decretos 95 y 151, que establecían aumentar la explotación petrolera en el país en desmedro de áreas protegidas y yacimientos arqueológicos.Además, el Gobierno de Lasso se comprometió a derogar el estado de excepción, que impuso en diversas partes del país durante las últimas semanas, con la condición de que las y los manifestantes indígenas retornen a sus territorios.Buena feOtro punto que seguirá en debate refiere a la criminalización de la protesta, que en estos 18 días dejó cinco fallecidos. Las y los manifestantes exigen una reparación justa para las familias dolientes. "Esto va a quedar bajo la buena fe y buena voluntad del Gobierno nacional. Siempre lucharemos para que exista independencia de funciones", dijo Iza.Tras la firma del acta de acuerdo, cientos de manifestantes se reunieron en las afueras de la Casa de la Cultura para evaluar los resultados y definir las acciones a tomar."Hace falta voluntad política por parte del Gobierno. El paro tuvo sus razones, el Gobierno debe ser sensible. El pueblo ecuatoriano no aguanta más aumentos en los precios de gasolina ni de otros productos de primera necesidad", dijo a Sputnik Ricardo Naranjo, presidente de la Juventud Revolucionaria de Ecuador (JRE).Y agregó: "No estamos de acuerdo con que, habiendo precio alto de petróleo y una recaudación alta de impuestos, no se invierta en salud y educación".Amadeo Villa llegó a Quito desde su comunidad, en la provincia Chimborazo: "Si no hay voluntad de dar solución, pues el pueblo se levantará y aquí se armará una guerra civil, porque no hay de otra. Estamos ardidos de estos políticos transitorios que nos quieren humillar y nos quieren pisotear", dijo a Sputnik.Según Iza, si el Gobierno no respeta los acuerdos —que tienen a la Iglesia por garante— la población volverá a las calles.

