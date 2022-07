https://mundo.sputniknews.com/20220709/las-familias-campesinas-que-acompanaron-el-paro-en-ecuador-ya-no-podiamos-ni-comprar-aceite-1128022255.html

Las familias campesinas que acompañaron el paro en Ecuador: "Ya no podíamos ni comprar aceite"

El reciente paro nacional de Ecuador demostró el alto nivel organizativo y capacidad de gestión de las confederaciones indígenas. Muestra de ello es que durante los 18 días de movilización, mientras comenzaban a escasear alimentos por los más de 300 puntos de bloqueo en todo el país, nada le faltó a las familias de manifestantes instaladas en las ciudades. Un aceitado mecanismo permitió que siguieran transitando verduras, leche y carne hasta allí donde hicieran falta.Sputnik visitó la hacienda San Antonio de Valencia, en el municipio de Machachi (centro norte) —a 30 kilómetros de la capital Quito—, donde la mayoría de sus 150 familias apoyaron al paro. Mientras algunos iban a poner el pecho a las balas —literalmente— a la ciudad de Quito, otros permanecían ordeñando a las vacas, desenterrando papas y manteniendo la armonía en el concierto de caballos, llamas, vacas, chocho —semilla comestible conocida también como tarwi—, quinua y otros alimentos que requieren atención constante.Wilson Collaguazo nació en esta hacienda, donde también nacieron, trabajaron y murieron su abuelo, su padre y su madre, cuando era propiedad de estancieros. En 1986 fundó una organización local con la finalidad de que estas tierras fueran tituladas a favor de las familias campesinas que siempre las trabajaron."Desde 1987 hemos luchado contra todos los presidentes. ¡Con toditos! Firmé convenio con Abdalá Bucaram (1996-1997), con Jamil Mahuad (1998-2000), con Lucio Gutiérrez (2003-2005), pero ningún proyecto me hicieron valer una vez que ganaban la presidencia", recordó Collaguazo."El último con el que firmé fue con el economista Rafael Correa", comentó. El comunario resaltó que es miembro de base de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que lideró el paro nacional por medio de su presidente, Leonidas Iza.Collaguazo contó que en 2006 Correa le pidió a la Conaie que pusiera su candidato a vicepresidente, pero no le hicieron caso porque en ese momento la organización tenía su propio candidato: "Ni el 10% sacamos. Pero nuevamente vino Rafael Correa a decirnos que una vez que sea presidente nos iba a ayudar", dijo. Y entonces la Conaie decidió apoyarlo.Cuando Correa llevaba un año de mandato, Collaguazo pudo "conversar con él tres minutos. Le conté que nuestras tierras no tenían título, entonces de inmediato llamó a dos doctores e instruyó que el Ministro de Agricultura mande un ingeniero agrónomo a la hacienda".Los funcionarios gubernamentales en ese momento colaboraron con las familias campesinas. "En el lapso de un año fue expropiada la hacienda y nos la entregaron. Consta de 556 hectáreas laborables y 450 que son páramo", dijo el campesino.Y contó que están desarrollando un plan turístico comunitario, dirigido a quienes quieran recorrer la hacienda y sus bellezas naturales, como la formación del Paso del Inca, que se encuentra en la montaña Rumiñahui.Las cicatrices de las protestasConsultado por su participación en el paro, Collaguazo titubeó. Estuvo en el paro, pero con cuidado, para que no le suceda lo mismo que en la movilización de 2019 contra Lenin Moreno (2017-2021)."En 2019 me han echado bala", dijo bajándose los pantalones y mostrando una redonda cicatriz en su muslo flaco. "Soy promotor de la organización indígena. En ese momento tomamos la Asamblea Nacional y ahí nos dieron bala".Luego el campesino se quitó un zapato: "Y esto fue en 2005, en la lucha por el agua también caí. También me balearon en la Asamblea Nacional. Por ello, ahora tenía miedo que me toque la tercera".A pesar de su pésima estadística, "igual estuve ahí, llevando productos de acá para mi gente: leche, papas, granos, para la gente de Quito y los compañeros".Doña Tránsito: "Le pedimos al Gobierno que baje el precio de todas las cosas"En una ladera empinada de la hacienda, una decena de personas hace equilibrio mientras desentierran enormes papas. Entre ellas está María Tránsito Chakasaguaya, de 55 años. Contó a Sputnik que su padre la bautizó así en honor a Tránsito Amaguaña, una líder indígena que vivió entre 1909 y 2009."Aquí pertenecemos, aquí tenemos todo. Ya son 28 años que me dedico a la agricultura. A veces pierdo, a veces me voy a la justa. A veces nos quieren pagar 17 dólares el quintal, pero con eso no cubrimos los costos de producción", dijo la señora Tránsito."Le pedimos al Gobierno que baje el precio de todas las cosas, porque ya sea cholo o negro todos necesitamos vivir. Tenemos wawitas [niños pequeños], algunos compañeros tienen hasta seis o siete. Y hay que mandarlos al colegio, a la universidad", manifestó.El precio de la libertadJuan Carlos Caiza, administrador de la hacienda, dijo a Sputnik que recién a partir de 2019 hubo seguridad jurídica para invertir, ya que los antiguos dueños seguían un proceso judicial. "Ahora nos toca ponernos a invertir y tratar de pagar la tierra", comentó.La hacienda tiene un costo de 8,6 millones de dólares. Hasta ahora las familias campesinas lograron abonar 600.000 dólares.Pero la producción campesina siempre está al vaivén del clima y otros factores: "Los anteriores años tuvimos bastante problema con la papa, porque vino la enfermedad de la punta morada y se perdió parte de la cosecha. Desde ahí nos dedicamos a la quinua, que es un poquito más seguro y menos gasto", dijo Caiza."Actualmente estamos abocados a la ganadería, que es lo más rentable. Así esperamos poder pagar la deuda de la tierra", se esperanzó el administrador.Caiza ordeñó vacas y envió la leche a las familias indígenas que estaban en Quito: "Todo este trabajo no puede ser solamente para pagar impuestos y gasolina. No se puede solo trabajar para pagar al Estado. Algo tiene que quedar para nosotros también".Las familias que trabajan en esta hacienda no participan de las reuniones que en estos días desarrollan funcionarios del Gobierno de Guillermo Lasso con representantes de las organizaciones indígenas para atender a los 10 puntos de demanda del paro nacional.También pidió que se subvencione la producción de algunos productos. "Ahora sembrar papa está carísimo. El costo de producción por hectárea es de 6.000 dólares. Sobre esta inversión obtenemos una ganancia de 2.000 dólares actualmente. Pero a veces terminamos trabajando a pérdida, porque los precios varían".

