Johnson se va, las investigaciones se quedan: el legado escandaloso del primer ministro británico

El primer ministro británico, Boris Johnson, deja su cargo, pero su nombre está vinculado a una serie de escándalos e investigaciones que siguen pendientes. El... 10.07.2022, Sputnik Mundo

La dimisión de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido deja la duda de si los escándalos políticos que rodean su nombre se resolverán adecuadamente.Papel tapizJohnson ha sido acusado de hacer reparaciones en su residencia de Downing Street con fondos ilegales. Según algunos informes, las reparaciones costaron 200.000 libras (unos 240.000 dólares), mientras que solo se destinan 30.000 libras (36.000 dólares) anuales del presupuesto a ese fin. Se cree que el dinero que falta se lo prestó el millonario británico David Brownlow con quien Johnson había intercambiado mensajes en busca de fondos para las obras, al tiempo que prometía considerar los planes para una "gran exposición". Sin embargo, aunque se consideró que las acciones de Johnson no eran razonables, se retiraron los cargos de incorrección grave contra él.Conexiones sospechosasJohnson admitió que, cuando era secretario de Asuntos Exteriores, se reunió con Alexandr Lébedev sin la presencia de funcionarios en abril de 2018, en el castillo de su hijo Evgueni en Italia. El Parlamento británico está investigando el nombramiento de Evgueni Lébedev como miembro del Parlamento por parte de Johnson, a pesar de las preocupaciones iniciales planteadas por el MI5 sobre el empleo anterior de su padre en el KGB.Gestión de pandemiaLa investigación sobre la pandemia se abrió formalmente hace una semana, para establecer la idoneidad de la actuación del Gobierno en materia de cuarentena y otras medidas adoptadas. En particular, ha habido indignación por el hecho de que se hayan adjudicado contratos relacionados con el COVID a personas con conexiones políticas. Las familias de las víctimas insisten en que la destitución de Johnson no debe eximirle de su responsabilidad.'Partygate'Todavía se está investigando si Johnson mintió deliberadamente al Parlamento cuando insistió repetidamente en que no había infringido las restricciones sobre el coronavirus en las fiestas celebradas en su casa. El ex primer ministro podría ser obligado a declarar bajo juramento en la investigación. Se ha fijado el 29 de julio como fecha límite para la presentación de pruebas.Chris PincherEl último clavo en el ataúd para el primer ministro fue su cambio de historia y manejo de las acusaciones en relación con el subjefe de bancada del Partido Conservador, Chris Pincher. Johnson afirmó desconocer las acusaciones contra su protegido Pincher cuando lo nombró para el cargo, pero luego admitió que había sido informado de ellos, pero dijo al Parlamento que "no recordaba inmediatamente" que hubiera sido informado.Otros socios de Johnson, como David Warburton, que ha sido acusado de acoso sexual y consumo de cocaína, también plantean dudas, concluyó The Guardian.

