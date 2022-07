"Boris Johnson se mostró como un experto en la mentira política durante todo su mandato"

https://mundo.sputniknews.com/20220707/boris-johnson-se-mostro-como-un-experto-en-la-mentira-politica-durante-todo-su-mandato-1127934595.html

"Boris Johnson se mostr贸 como un experto en la mentira pol铆tica durante todo su mandato"

La renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido es consecuencia de una serie de malas decisiones que hablan de un tambaleo ya continuo en la... 07.07.2022, Sputnik Mundo

"脡l ya ven铆a acarreando graves problemas, desde mal manejo de la pandemia, la crisis con respecto a toda esta situaci贸n que se le desbord贸 en t茅rminos econ贸micos, sus intentos de dar patadas de ahogado con el manejo de la guerra, al final de cuentas se cans贸 no s贸lo el pueblo brit谩nico sino tambi茅n se cans贸 su gabinete", expres贸 la maestra en estudios diplom谩ticos egresada del Instituto Mat铆as Romero en entrevista con Sputnik."Y tambi茅n es un hartazgo por parte de los miembros de su propio partido, o sea, no nada m谩s se trataba de tener la oposici贸n de los Laboristas, sino que estamos viendo que inclusive al interior de los conservadores ya estaban bastante fastidiados, un desgaste muy fuerte desde hace tres a帽os, cuando empez贸 con el Brexit", record贸.Esta renuncia marca una nueva era pol铆tica para el Reino Unido, otra vez enfrentado a la elecci贸n de un nuevo primer ministro a tres a帽os de que tambi茅n renunciara al liderazgo del Partido Conservador la antecesora de Johnson, Theresa May.Contreras, por ejemplo, record贸 que el entonces primer ministro de Reino Unido neg贸 todo el tiempo que pudo haber participado en fiestas mientras la poblaci贸n acataba las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus. No se disculp贸 hasta que no le mostraron evidencia incontrovertible de sus acciones, en un episodio conocido como Partygate. Su falta de contundencia hizo posible la renuncia de m谩s de 50 elementos de su gabinete, evalu贸 Contreras, si bien el detonante fue el esc谩ndalo sexual del subjefe de bancada del Partido Conservador, Chris Pincher, se帽alado por manosear a dos hombres en un club privado en Londres.Cr铆ticos de su gobierno lo acusaron constantemente de faltar al respeto a los procedimientos gubernamentales o de torcer las reglas a su conveniencia, como cuando solicit贸 a la reina que prorrogara o cerrara el Parlamento por cinco semanas, en el marco de la crisis pol铆tica sobre el Brexit. Boris Johnson dej贸 al Reino Unido sumida en una profunda crisis econ贸mica y con la mayor inflaci贸n registrada desde 1982.Inestabilidad pol铆tica en el Reino UnidoLa dimisi贸n de Johnson, adem谩s, se da en uno de los pa铆ses m谩s industrializados e influyentes del planeta, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) y del G7, en un escenario de cambios pol铆ticos visibilizados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, as铆 como el ascenso de China como potencia econ贸mica planetaria.A su vez, el geopolit贸logo Alfredo Jalife-Rahme coment贸 en su cuenta de Telegram que "detr谩s de la renuncia del escandaloso primer brit谩nico Boris Johnson est谩 el fracaso de toda su pol铆tica b茅lica global contra Rusia que puso en riesgo de un aniquilamiento nuclear a Gran Breta帽a".Aprovechamiento al exterior de la crisis dom茅stica"Los quiebres o las crisis de un pa铆s siempre van a ser aprovechadas por otros pa铆ses para poder llenar esos vac铆os", se帽al贸 la internacionalista.Boris Johnson, record贸, deja el cargo en medio de negociaciones inconclusas, como su intento de enviar migrantes ilegales de territorio brit谩nico a Ruanda o bien la b煤squeda de endurecer la frontera de Irlanda del Norte.La crisis de Johnson exhibe un Partido Conservador con varias grietas y formaciones de grupos a su interior, subray贸, lo que genera un reto significativo para la sucesi贸n, con alrededor de ocho o nueves aspirantes. Dado el descontento que gener贸 la gesti贸n de Johnson, Contreras estim贸 que ahora el pueblo brit谩nico buscar谩 un liderazgo que pueda remontar las inestabilidades generadas por la mentira pol铆tica y consolidar cambios.

