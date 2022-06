https://mundo.sputniknews.com/20220625/hoteles-de-cuba-reconocidos-mundialmente-por-su-calidad-y-excelencia-de-servicios-1127311917.html

Hoteles de Cuba, reconocidos mundialmente por su calidad y excelencia de servicios

La plataforma estadounidense TripAdvisor reconoció la calidad de los hoteles cubanos, operados por empresas nacionales y extranjeras. 25.06.2022

El Grand Packard de la empresa española Iberostar es uno de los hoteles mejor valorados en la mayor de las Antillas, desde su reinauguración en septiembre de 2018. Situado en las emblemáticas calles habaneras de Prado y Malecón, conjuga el simbolismo arquitectónico moderno de principios del siglo XX.La instalación con categoría cinco estrellas Plus, 320 habitaciones y una suite presidencial ocupó el octavo lugar dentro de los 25 mejores hoteles de lujo del Caribe, en la categoría Best of the Best —mejor de lo mejor—, distinción otorgada por el portal especializado TripAdvisor dentro de los premios Traveller's Choice.Los lauros reconocen anualmente los mejores destinos, alojamientos, atractivos, aerolíneas, restaurantes favoritos de los viajeros y experiencias en apartados y áreas geográficas específicas. Para ello se toman en cuenta las opiniones y comentarios recopilados de los clientes en todo el orbe."Contamos con espacios patrimoniales como el Packard que resucitó como regalo de celebración de los 500 años de La Habana, tras la conservación de su fachada. Resurgió bajo un concepto boutique y de lujo, con la más alta tecnología", refirió a Sputnik Alexei Torres Velázquez, director de Marketing de Iberostar Hotels & Resorts.En su edición de 2022, el sitio web estadounidense galardonó además a otros siete hoteles de la cadena española en la isla: Selection Ensenachos; Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos; Selection Holguín; Coral Level at Iberostar Selection Holguín; Selection Playa Pilar, Daiquirí y Parque Central.El comunicador reconoció cómo sus tres instalaciones insignias en la capital de la mayor de las Antillas miran hacia sitios icónicos de la misma: Riviera, hacia el Malecón; Parque Central le hace un guiño al Capitolio y desde el Grand Packard se visualiza el Morro y la bahía, las puertas de Cuba al mundo.Cuidado del medio ambiente, ¿razón para un premio?La cadena ibérica con presencia en más de 120 países del mundo y en Cuba con 18 hoteles operativos en todos los destinos de la isla, promociona además una nueva instalación de ese tipo bajo la modalidad de "solo adultos", el Coral Level Esmeralda, situado en Cayo Cruz del archipiélago Jardines del Rey (centroeste), a 606 kilómetros de La Habana."Igualmente, poseemos una nueva aerolínea bandera World2Fly que coordina vuelos desde España hasta la urbe capitalina cubana y desde Portugal al polo turístico matancero de Varadero. Estos dos años de pausa por la [pandemia de] COVID-19 sirvieron para la remodelación de gran parte de nuestra planta y la operatividad de los servicios a las plataformas online", explicó Alexei Torres Velázquez.Para el director de marketing de Iberostar Hotels & Resorts, el cliente que acude en la actualidad a los hoteles de Iberostar tiene un perfil más millennial, que prefiere en su mayoría en destinos como La Habana y otros escenarios citadinos, e interesado en la campaña sostenible Ola de Cambios, implementada desde 2018 y orientada a la salud de los océanos.Además, los hoteles de Iberostar son pioneros en la eliminación de envases plásticos en todas las habitaciones mediante el empleo de máquinas purificadoras de agua y de botellas de cristal; la eliminación de la papelería y la incorporación del código QR; el consumo responsable de pescado y el respeto al tiempo de veda de una especie marina.Sus políticas medioambientales inciden en la protección costera y la recuperación de las barreras coralinas, iniciativa desarrollada de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, especialmente, en Cayo Guillermo, donde están presentes el Iberostar Daiquirí y el Selection Playa Pilar.Refiere la historia que el escritor estadounidense Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, navegó y buceó por esos islotes de la geografía antillana en la búsqueda de submarinos alemanes y las bellezas naturales propias de la zona, itinerario incluido tradicionalmente en una ruta turística sobre el autor de El viejo y el mar.Cuba, destino turísticoTorres Velázquez adelantó a Sputnik la participación de Iberostar en el lanzamiento de una nueva campaña de promoción turística internacional denominada Cuba Única —de la mano de la consultora mallorquina Disset y presentada en la última edición de la Feria Internacional de Turismo en Varadero—, que defiende el auténtico carácter auténtico cubano, caracterizado por la amabilidad, hospitalidad y alegría de su gente.Desde 2020, la cadena experimentó la emergencia de viajeros alemanes, gracias a la conectividad con la aerolínea Cóndor, así como el alto crecimiento del mercado ruso, afianzado antes del conflicto en Europa del Este como el primer país emisor, y la consolidación nuevamente de los turistas canadienses, que ocupan el 42% entre los clientes repitentes.Ahora, resurge España, por la alta frecuencia de vuelos gestionados en su mayoría por World2Fly, si bien se mantienen en operación otras aerolíneas como Iberia. Se suman los vacacionistas británicos, interesados en la mixtura entre paseos urbanos y destinos de sol y playa; mientras que desde América Latina continúa el arribo significativo de argentinos.En el creciente turismo argentino hacia la isla repercute la reactivación de los vuelos de Cubana de Aviación hacia ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza y el despertar de Aerolíneas Argentinas, con escala en Punta Cana, República Dominicana.Torres Velázquez destaca además la llegada de turistas de Colombia, Chile y Perú.Meliá CubaPor su parte, Maite Artieda, directora de Comunicación y Marketing de Meliá Cuba, comentó a Sputnik que la calidad y el enfoque hacia el cliente resultan la apuesta más efectiva de la cadena, merecedora también de algunos premios Traveller's Choice en la categoría Best of the Best 2022, basado en las numerosas opiniones positivas aportadas por los usuarios.TripAdvisor reconoció entre los 25 complejos turísticos all inclusive más populares del Caribe, al Meliá Cayo Coco (7º), Paradisus Princesa del Mar (14º) y Meliá Las Dunas (17º). Mientras que Paradisus Los Cayos alcanzó el puesto 24 entre los hoteles de lujo de esta área.Artieda mencionó que otros establecimientos operados por la empresa de la nación europea ostentan lauros concedidos por la plataforma de opinión gracias a la excelencia de los servicios, ampliamente valorada por los viajeros, entre ellos, el Meliá Habana, Paradisus Varadero, Meliá Varadero, Meliá Las Antillas y Paradisus Río de Oro.Los dos años anteriores, argumentó, la compañía emprendió labores de renovación de imagen y habitaciones; el diseño de ofertas como desayunos y cenas en la playa y lunas de miel, de segmentos, con el objetivo de destacar la potencialidad y diversidad del destino, y de programas, entre ellos, el de "larga estancia" y "trabajo a distancia".Para esta cadena, según puntualizó la especialista, también Canadá representa un mercado favorable; así como España durante los meses de verano y Argentina, con el comienzo de los vuelos de Aerolíneas Argentinas el venidero 4 de julio. A ello se le suma el turismo nacional con mayor presencia durante las venideras vacaciones escolares.Actualmente, de los 32 hoteles instalados en la Isla permanecen abiertos 20 y el resto reanudará sus servicios de manera paulatina.Para 2023 prevén la inauguración del Meliá Trinidad Península, que significa la entrada en ese destino de la central provincia de Santi Spiritus, y el Sol Caribe Beach, en el polo de Varadero.

