¿Qué representa para la economía de Cuba la salida de turistas rusos?

Rusia desplazó a Canadá como el principal emisor de turistas a Cuba durante el pasado 2021. Más de 146.000 visitantes rusos llegaron a vacacionar en la isla y... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, las implicaciones de la crisis en Ucrania para la economía mundial —especialmente vinculadas al precio de los hidrocarburos, el combustible y los alimentos—, conllevan el fin de los viajes procedentes de Rusia, advirtió a Sputnik Antonio Romero, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La Habana.Según datos oficiales al inicio del conflicto había en Cuba entre 6.000 y 8.000 turistas rusos, quienes debieron regresar a su tierra de origen en vuelos especiales días después, como consecuencia de las políticas restrictivas impuestas por Occidente, las cuales comprenden la exclusión de los bancos rusos del sistema financiero SWIFT.Luego del inicio del operativo militar especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero y las sanciones impuestas por Occidente, entre ellas, el cierre del espacio aéreo para aerolíneas rusas, miles de turistas de ese país abandonaron Cuba, fundamentalmente Varadero, uno de los balnearios más reconocidos de la isla, a 145 kilómetros de La Habana.Cuba, que atraviesa una crisis económica agudizada por el bloqueo impuesto por EEUU y la pandemia de COVID-19, abrió sus fronteras internacionales desde mediados de noviembre de 2021 y recibió a más de 350.000 vacacionistas, la mayoría proveniente de la nación euroasiática.Sin embargo, reconoció Romero, a nivel mundial aún existen restricciones respecto a la movilidad en los países emisores y receptores de turistas, por tanto tampoco en el territorio antillano se esperaba una recuperación del mercado canadiense, que reportó la llegada de 68.944 personas el pasado 2021, de acuerdo con indicadores de la Oficina Nacional de Estadística e Información."Sobre todo, como consecuencia de las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de Ottawa que implican determinado periodo de tiempo bajo vigilancia epidemiológica, la imposibilidad de trabajar en ese lapso y la realización obligatoria de pruebas de PCR. Eso sufre hoy modificaciones ante cierta reducción en los contagios por el virus SARS-CoV-2 y los índices de vacunación", afirmó.¿Es posible el retorno del mercado ruso?Para Romero, el turismo es una cadena global de valor, a la cual pertenece la mayor de las Antillas, y funciona sobre la base de contratos con turoperadores. Por ello la recuperación del mercado emisor de turismo ruso depende de numerosos factores externos, subjetivos y especulativos, sujetos al fin de la crisis en Ucrania.Según el académico, la diversificación de mercados representa, no solo en la presente situación, una alternativa ante la vulnerabilidad de esa esfera y su papel como exportadora de servicios, "siempre el nivel de concentración excesivo en uno o dos referentes de nuestra relación económica externa es enormemente dañino y con consecuencias también políticas y sociales".Para Romero es preciso otorgar mayores facilidades en las operaciones para los emprendedores y negocios de la isla asociados directamente al turismo, como cafeterías, bares, restaurantes y hostales, ante la debilidad del sector estatal por "la severa liquidez que tenemos" y como una solución dinámica, competitiva y factible.Como tercer punto, Romero señaló como estrategia la estimulación del turismo interno, como han hecho otros Estados durante 2020 y 2021. En el caso de Cuba, distinguió como clientes potenciales a quienes reciben remesas desde emisores foráneos, propietarios de establecimientos privados o con una labor asociada a la administración del capital extranjero."Entre una población de 11 millones de habitantes existe un grupo muy reducido que, como parte del proceso de transformación económica legítimo, necesario, contradictorio e indetenible, dispone de un por ciento de ingresos importante en moneda libremente convertible para la realización y disfrute de esa actividad", aseguró el académico.Igualmente, recomendó la evaluación de las inversiones en la denominada industria del ocio y el entretenimiento pues continúa la construcción de instalaciones hoteleras, de primer nivel y con estándares de lujo, en un país que, en el mejor de los casos, llegaría este 2022 al millón de viajeros foráneos, menos de la quinta parte de los recibidos cinco años atrás.Turismo: ¿qué lugar ocupa?De acuerdo con Romero Cuba tiene enormes potencialidades, no solo naturales, para la consolidación del turismo como uno de los sectores primordiales destinados al crecimiento y desarrollo de la economía. Además de la calidad y diversidad de sus playas, es uno de los países de la región con mayor cantidad de parques naturales registrados y protegidos.Con 1.250 kilómetros de largo aproximadamente, el archipiélago antillano posee también riquezas arquitectónicas, culturales e históricas que permiten su constitución como un polo de atracción en el área, encaminado a la promoción del mercado internacional. Sin embargo, advierte el experto, ese rubro no es aún considerado como "locomotora" o "pivote" del sistema financiero nacional.En este sentido, Romero aludió a las campañas internacionales de desinformación contra la isla, organizadas por agencias y medios de comunicación hegemónicos, en las cuales presentan a Cuba como un lugar inseguro para el turismo y cómo la respuesta mediática ante estos ataques debe ser coherente, sistemática, bien pensada y con profesionales de alto nivel.

