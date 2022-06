https://mundo.sputniknews.com/20220624/el-tamano-importa-uruguay-quiere-una-ley-de-talles-que-represente-la-diversidad-corporal-1127300755.html

El tamaño importa: Uruguay quiere una ley de talles que represente la diversidad corporal

El tamaño importa: Uruguay quiere una ley de talles que represente la diversidad corporal

MONTEVIDEO (Sputnik) — "Querete como sos", "Acéptate" o "No dejes que nadie opine sobre tu cuerpo" son algunas de las premisas cada vez más presentes en... 24.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-24T21:38+0000

2022-06-24T21:38+0000

2022-06-24T21:38+0000

estilo de vida

uruguay

💬 opinión y análisis

vestimenta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109018/92/1090189273_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2c0c7b94acdeba5967e47fea9294632e.jpg

Sin embargo, llegar a esa "aceptación" no es un tema solo personal e influye también en diversos aspectos el "afuera", por ejemplo a través de la ropa y la falta de talles para la vestimenta.Una encuesta de opinión reveló recientemente que en Uruguay hay una falta de representatividad de la diversidad corporal en la oferta de la industria de la vestimenta, que incluye la ropa interior y el calzado, y que la gente cree que el país necesita una ley de talles, como el proyecto que ya se encuentra en el Parlamento.Ley de tallesEl proyecto de ley de talles se presentó por primera vez en 2007 y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado. Luego fue retomado en 2016 sin llegar a tratarse en las plenarias del Parlamento durante esa legislatura, en la que finalmente fue archivado.En 2020 un grupo de cinco mujeres que conformaron el colectivo Ley de Talles Uy le hicieron modificaciones y volvieron a presentarlo. En 2021 la diputada Betiana Díaz, del Frente Amplio (centroizquierda), solicitó el desarchivo del texto y se inició un nuevo camino a nivel parlamentario para su aprobación.Esas modificaciones incluyeron plasmar una perspectiva de derechos que no estaba considerada en el proyecto anterior, explicó en diálogo con Agencia Sputnik la cantante y activista Victoria Ripa.A modo de resumen, la propuesta establece la obligatoriedad de que las tiendas y marcas ofrezcan variedad de talles, que los comercios garanticen "condiciones de atención y trato digno y equitativo a consumidores", que no se cobren más caras las prendas en talles grandes y que se prohíba el conocido talle único, por el mensaje que da de que hay solo un tipo de cuerpo que "está bien". El texto aborda en su fundamento las consecuencias a nivel de salud mental, emocional y física que tienen las experiencias negativas en la industria de la vestimenta.La normativa tiene dos objetivos grandes: tratar de asegurar la mayor diversidad de talles, y la coherencia entre los talles de una tienda a otra, y entre los talles y los cuerpos de la población uruguaya, explicó Ripa.Para esto último la ley propone un estudio antropométrico de la población para analizar las características físicas de las personas, que permita crear una tabla nacional de talles a las que las marcas se van a tener que adherir.Desde Ley de Talles Uy esperan que el proyecto pueda alcanzar una media sanción a fines de este año.EncuestaLa primera encuesta de opinión sobre talles de vestimenta y calzado en Uruguay fue realizada por la consultora ID Retail y presentada a mediados de este mes.Según esa investigación, que no tiene antecedentes en el país, el 95% de las personas encuestadas considera importante la implementación de una ley de talles.Ana Laura Gudynas, socióloga y gerenta de cuentas de ID Retail, explicó a la Agencia Sputnik que la investigación se basó en encuestas a personas de entre 15 y 70 años, de ambos sexos y todos los niveles socioeconómicos para evaluar si la problemática afectaba distinto a unos que a otros.Las mujeres, y sobre todo las adolescentes, aparecieron como la población más afectada, precisó.La socióloga añadió que la principal conclusión es que el acceso a talles adecuados es una problemática global, ya que un 75% tiene dificultades para encontrarlos en la ropa que le gusta.Otro aspecto interesante, señaló, es que el 92% dijo que encontraba diferencias entre un mismo talle en las distintas tiendas."Eso también es una dificultad que genera conflicto en las personas porque creen que engordaron o adelgazaron", algo que en muchos casos puede vivirse como algo negativo, cuando la realidad es que la ropa mide distinto, explicó. "De ahí la importancia de reetiquetar las prendas", añadió, respecto a uno de los puntos de ley que establece un reetiquetado de todas las prendas basado en la futura tabla nacional de talles.Al igual que Ripa, resaltó que el estudio antropométrico será como un "estudio de mercado gratuito" para las empresas que les va permitir conocer mejor cuál y cómo es su público.ConsecuenciasLa encuesta también buscó datos sobre las consecuencias de una mala experiencia a la hora de comprar vestimenta.Por ejemplo, el trabajo revela que el 45% de quienes no encuentran talle tuvieron una reacción negativa contra sí mismos o contra la marca.Y una de cada cuatro mujeres se enoja por cómo está su cuerpo, detalló la socióloga.Asimismo, hay un 13% que comienza una acción para bajar de peso y entrar en determinado talle. Una de cada cuatro adolescentes inicia una dieta por no encontrar su talle.Tanto Ripa como Gudynas consideran que esa cifra puede ser incluso mayor ya que, por ejemplo, hay muchas personas que todavía no identifican que hicieron un cambio de conducta por esas malas experiencias al comprar ropa.Hay otro porcentaje que directamente opta por dejar de comprar ropa, una acción que aumenta con la edad de las personas, principalmente en las mujeres.Las malas experiencias a la hora de comprar vestimenta no solo tienen que ver con que haya o no talle, sino también con el trato que se recibe, que muchas veces incluye prejuicios y hasta discriminación.Abrir debateLa integrante de Ley de Talles Uy señaló que esta encuesta demuestra que todos los puntos que tocan en el proyecto son realistas y representan, en algún punto, la voz de la sociedad, que debe ser escuchada por el rubro empresarial.Además, los datos muestran que hay mercado, que sí se pueden aumentar las ventas con la inclusión de diversidad de talles y que no necesariamente implica pérdidas para quienes trabajan en el rubro, añadió, y recordó que el texto prevé exoneraciones y también multas para quienes no cumplan.Es la ropa la que debe adaptarse a los cuerpos de las personas y no al revés, coincidieron las entrevistadas.Finalmente, Ripa señaló que la ley de talles sirve para poner el tema de la diversidad corporal arriba de la mesa."Como sociedad nos debemos este debate y es muy importante que se dé porque son cosas que forman parte de un sistema estructural, de un funcionamiento como sociedad donde hay un montón de violencia estética y hay un montón de gordofobia que está totalmente normalizada", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20210616/talles-para-todos-los-tipos-de-cuerpos-son-ley-en-argentina-1113250786.html

https://mundo.sputniknews.com/20210802/no-existe-el-cuerpo-unico-la-ley-de-talles-apuesta-a-la-diversidad-en-la-ropa-1114713720.html

https://mundo.sputniknews.com/20220311/universo-mola-un-movimiento-para-reconvertir-la-moda-desde-america-latina-1122978325.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Cardoso

Camila Cardoso

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Cardoso

uruguay, 💬 opinión y análisis, vestimenta