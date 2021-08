https://mundo.sputniknews.com/20210802/no-existe-el-cuerpo-unico-la-ley-de-talles-apuesta-a-la-diversidad-en-la-ropa-1114713720.html

No existe el cuerpo único: la ley de talles apuesta a la diversidad en la ropa

No existe el cuerpo único: la ley de talles apuesta a la diversidad en la ropa

Vestirse es un derecho básico. Sin embargo, muchas personas tienen dificultad para encontrar ropa acorde a su cuerpo. Conoce qué se busca con la ley de talles en Argentina.

2021-08-02T22:10+0000

2021-08-02T22:10+0000

2021-08-02T22:10+0000

zona violeta

argentina

moda

ropa

cuerpo

vestimenta

medidas

tienda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1114715739_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_b913d5b329e17163707300eb7e83d5d6.jpg

No existe el cuerpo único: la ley de talles apuesta a la diversidad en la ropa Vestirse es un derecho básico. Sin embargo, muchas personas tienen dificultad para encontrar ropa acorde a su cuerpo. Conoce qué se busca con la ley de talles en Argentina.

De acuerdo con encuestas realizadas desde 2012 por Anybody Argentina —una organización de activistas de la diversidad corporal—, siete de cada 10 personas tiene dificultad de encontrar ropa en el país. 60% encuentra la mayoría de las prendas en talle único y 45% cuestiona su cuerpo al momento de no encontrar ropa.Estos datos motivaron a la ONG argentina a promover una Ley de Talles, aprobada en el país en 2019. Pero aún no se ha implementado debido a que la pandemia ralentizó el estudio antropométrico que mide a través de un escáner la diversidad de cuerpos de la sociedad argentina, para poder elaborar una tabla de talles.En Uruguay se trabaja en un proyecto similar, presentado el 6 de julio y que propone abarcar la mayor diversidad de talles posibles y que exista una coherencia entre los talles y los cuerpos de la población, así como entre las diferentes tiendas de ropa.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, moda, ropa, cuerpo, vestimenta, medidas, tienda, аудио