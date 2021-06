https://mundo.sputniknews.com/20210616/talles-para-todos-los-tipos-de-cuerpos-son-ley-en-argentina-1113250786.html

Talles para todos los tipos de cuerpos son ley en Argentina

Talles para todos los tipos de cuerpos son ley en Argentina

El 10 de junio se reglamentó la Ley de talles en Argentina, sancionada en 2019. Se creará un sistema de talles normalizados para vestimenta mediante el estudio... 16.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-16T01:59+0000

2021-06-16T01:59+0000

2021-06-16T01:59+0000

américa latina

vestimenta

ropa

ley

argentina

reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113250645_403:0:3631:1816_1920x0_80_0_0_6004ddf14017894291ff116805a61644.jpg

Argentina dio un nuevo paso en el camino a la inclusión social al reglamentar la demorada Ley de talles, que busca reemplazar los parámetros de tamaño no estandarizados por un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI), creado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).Esto permitirá que los consumidores se aseguren que están comprando el mismo talle que les corresponde en cualquier tienda que ofrezca prendas en ese tamaño, lo que significa que desaparecerán los talles únicos y los de tipo extra chico, pequeño, mediano, grande, extra amplio –o su similar XS, S, M, L, XL– que no se ajustan a ningún parámetro."Nos están demorando el cumplimiento de la ley desde hace muchos años. Yo no creo que sea necesario este estudio antropométrico como determinante de la ley, lo que es importante es determinar cuáles serán los órganos de control", dijo a Sputnik Monique Altschul, directora de la fundación Mujeres En Igualdad (MEI), que monitorea este tema desde comienzos del nuevo milenio.La primera ley de talles de Argentina fue sancionada en 2001 y reglamentada en 2005 en la provincia de Buenos Aires, destinada a la indumentaria femenina adolescente, que obligaba a los comercios a ofrecer tamaños desde el 38 al 48, previamente normalizados. En aquel entonces, la fundación MEI fue una de las diversas ONG que verificó que la norma no era respetada y nunca lo fue por la gran mayoría de las tiendas y marcas en las zonas de mayor comercialización del conurbano de la ciudad de Buenos Aires.En 2009, la ciudad de Buenos Aires creó una normativa más abarcativa, para incluir ropa de varones y de mujeres adultas, pero su reglamentación esquivó la correcta implementación del espíritu de la ley. Ese mismo año, un proyecto nacional entró al Congreso, pero perdió estado parlamentario. Recién en noviembre de 2019, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de talles nacional, después de ser aprobada en marzo de ese año por el Senado. Aplazada por el brote de la pandemia, la reglamentación fue finalmente concretada el 10 de junio de 2021, aunque estará sujeto a la conclusión de pasos previos.Paso a pasoEl INTI tiene hasta febrero de 2022 para culminar un estudio antropométrico de alcance nacional que comenzó a realizar en 2014, que medirá los cuerpos de alrededor de 15.000 mujeres y varones de entre 12 y 65 años en diferentes regiones del país, que servirá de guía para el SUNITI.A partir de esta escala de talles normalizada, el conjunto de la industria de la indumentaria nacional, desde la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, e incluido el calzado, deberá ajustarse a estas medidas. Se creó también el Consejo Técnico Consultivo del SUNITI, presidido por el director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la legislación, encargada de sus sanciones en caso de incumplimiento.Esto da por sentado que será el propio comprador quien se encargará del monitoreo, al hacer uso de los canales de queja de la defensoría de los derechos del consumidor en caso de encontrar tiendas que rompan la ley.La ley no obliga a las tiendas ni a las marcas a tener a disposición la gama completa de dimensiones, una de las principales demandas de las cámaras del sector. Además, las marcas de alta costura, de diseño de autor o prendas hechas a medida estarán exentas de cumplir con la norma, así como los accesorios de protección laboral.

https://mundo.sputniknews.com/20190916/si-a-la-celulitis-y-a-las-estrias-el-body-positive-busca-visibilizar-el-cuerpo-real-1088700033.html

https://mundo.sputniknews.com/20190522/urban-outfitters-alquiler-ropa-eeuu-1087359642.html

https://mundo.sputniknews.com/20200704/ni-delgadas-ni-musculosos-desmienten-los-mitos-sobre-un-cuerpo-atractivo-para-el-sexo-opuesto-1091974078.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Lucotti https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109087456_177:0:897:720_100x100_80_0_0_13c0158c85b574ea1c57093f41e474f0.jpg

vestimenta, ropa, ley, argentina, reportajes