Universo Mola, un movimiento para reconvertir la moda desde América Latina

Universo Mola es un programa nacido en Colombia para promover la sostenibilidad y regenerar la cadena de valor en la moda latinoamericana. En diálogo con... 11.03.2022, Sputnik Mundo

"La industria de la moda es responsable de casi un 20% de los tóxicos que se derraman sobre nuestras aguas, desde esa premisa nosotros empezamos a identificar cómo podemos realmente generar una industria más ética, más sostenible, más sana para todos nosotros", dijo a Sputnik Valentina Suárez, diseñadora colombiana de moda y directora del programa Universo Mola, de la Fundación Entre Soles y Lunas (ESL).El programa nació en 2017 en Colombia con la intención de trabajar, alineado a la fundación, en tres ejes que según la diseñadora atraviesan a la industria de la moda: migración, patrimonio y moda sostenible.Para la diseñadora, mitigar el impacto medioambiental consiste, entre otras acciones, en reducir la cantidad de prendas que salen al mercado. "Muchas veces van más allá de la demanda", sostuvo Suárez, señalando la importancia de focalizar la atención en lo que se quiere ofrecer a la moda o la problemática a la que se pretende contribuir.En esa línea, también es crucial identificar modelos de negocio óptimos para la sostenibilidad, sean on demand (a demanda), resales (reventas) o "apostar a una second hand (segunda mano), a una circularidad".En la misma línea, las materialidades influyen, aunque según la diseñadora " no solamente tienen que ser ecológicas"."Nuestra empresa está basada en el upcycling (suprarreciclaje), entonces no vamos a estar trabajando 100% en algodón (...) hay muchísimas facetas que nos ayudan a seguir siendo sostenibles", explicó.Reducir el consumo de agua, de energía y contemplar el beneficio a las comunidades, son algunos de los factores que inciden en la sostenibilidad.Suárez remarcó que en este proceso también pueden contribuir los consumidores al vestirse con conciencia y "cuestionar a la marca con la que se está trabajando, preguntarles como está hecho (el producto), quién lo hizo, la trazabilidad, preguntar por cuáles fueron los procesos que pasaron detrás de esos materiales", apuntó Suárez.Reposicionar lo local: el patrimonio latinoamericano como lujoPrendas como el poncho, la ruana, los sombreros, la babucha o las alpargatas son típicas de Latinoamérica. Para la directora de Universo Mola, esta vestimenta arraigada a la cultura no tiene que ser solo un producto cotidiano sino que debe revalorizarse y tener su lugar en las pasarelas.En ese camino, uno de los desafíos es trabajar en los talles, de forma de "apuntar a un cliente latinoamericano y no solamente europeo-estadounidense, que son otras cosas a nivel de fenotipo y genotipo".Para Suárez, es importante generar dinámicas económicas que apuesten al crecimiento de la moda en la región, sin tener que "pasar hacia el otro lado del mundo" para acceder a los productos deseados.Mola Fashion WeekUniverso Mola lleva adelante las iniciativas Mola Hub y Mola Educa que reúne "tiendas, diseñadores, artesanos, proveedores, profesionales que son parte del ecosistema y están trabajando hacia la sostenibilidad" y apuesta por brindar capacitación en el área, respectivamente. La organización ofrece un diplomado y cuenta con webinars informativos.A su vez, bajo el nombre de Mola Fashion Week, Universo Mola lleva adelante un evento que hasta el momento tuvo dos ediciones, la primera en Colombia y una reciente en la ciudad peninsular uruguaya de Punta del Este.Inspirado en las aguas y los océanos la última edición se desarrolló entre los días 25 y 28 de febrero de 2022.

