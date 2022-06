https://mundo.sputniknews.com/20220624/crisis-educativa-ensombrece-el-futuro-de-america-latina-1127299946.html

Crisis educativa ensombrece el futuro de América Latina

MONTEVIDEO (Sputnik) — Además del aumento de los combustibles y de la inflación, América Latina y el Caribe vive otra crisis que podría dejar una marca... 24.06.2022, Sputnik Mundo

Según el informe Dos años después: salvando a una generación, presentado esta semana por el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuatro de cada cinco niños latinoamericanos y caribeños no podrán comprender un texto simple una vez concluida la primaria. Esto podría costarles una reducción del 12% de sus ingresos a lo largo de su vida.En la región más desigual del mundo, los efectos de esta crisis no se dan de la misma forma en todas las clases sociales. Los sectores más vulnerables afrontan el mayor costo debido a que los Gobiernos decidieron mantener las escuelas públicas cerradas durante dos años por la pandemia del COVID-19.Presiones económicas, problemas de violencia sexual y de género, embarazos adolescentes y dificultades en el acceso de Internet son algunos de los factores que aumentaron durante estos dos últimos años y que alejaron a los alumnos de los centros educativos, denuncia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).En un segundo informe, titulado Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022 y elaborado por Unicef, el Banco Mundial, la Unesco, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, se señala que Latinoamérica es la segunda región con peores niveles de comprensión lectora.Apenas África Subsahariana muestra una mayor pobreza de aprendizaje, con nueve de cada 10 alumnos que no pueden leer y entender un texto al final de la primaria.BrechaFernández Polcuch sostuvo que la crisis educativa hizo perder a los niños un promedio de 1,5 años de clase, y aseguró que esta situación se agravó aún más en el quintil más bajo de la sociedad latinoamericana.Indicó que la diferencia entre pobres y ricos ya era grande, pero empeoró con la pandemia debido al poco acceso a medios digitales en el ámbito rural."Los niños que viven en lugares rurales tienen muchísimo menos acceso a Internet e incluso a la televisión, entonces desde la ciudad pensamos que la tele está por todos lados y no es así. Los países que pusieron en marcha casi todos programas de educación a distancia por televisión no pensaron en que hay niños que no podían acceder porque ni siquiera les llega la televisión a casa y ni hablar de Internet. Entonces, esos niños y niñas han sufrido más", afirmó.En ámbitos más urbanos "no había condiciones mínimas para el aprendizaje" en aquellas familias, donde se tenía que compartir un teléfono o computadora para acceder a Internet entre varias generaciones, indicó.Según el informe realizado por el Banco Mundial y Unicef, los niños de América Latina y el Caribe vivieron los cierres de escuela por COVID-19 "más largos y constantes del mundo". En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una supresión estimada de 1,5 años de aprendizaje.En mayo del 2020, la Unesco advirtió que había 156 millones de niños y jóvenes fuera de clases en la región debido a la pandemia y que el 60% de los estudiantes habían quedado totalmente desconectados del sistema educativo.Regreso a las aulasFernández Polcuch indicó que el regreso a las aulas no alcanza para recuperar el tiempo perdido."Hay que recuperar los aprendizajes perdidos, hay que hacer muchos esfuerzos en las escuelas. No hay que volver como si hubiéramos tenido dos años normales. Esta escuela no puede ser igual a lo que era antes. Hay que poner a la educación en el nivel más alto del debate político, apostando a una transformación", reflexionó.

