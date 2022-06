https://mundo.sputniknews.com/20220623/banco-mundial-el-80-de-ninos-latinoamericanos-no-podran-comprender-un-texto-1127237673.html

Banco Mundial: el 80% de niños latinoamericanos no podrán comprender un texto

Banco Mundial: el 80% de niños latinoamericanos no podrán comprender un texto

MONTEVIDEO (Sputnik) — Cuatro de cada cinco niños de América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple, lo que supone que esta situación podría... 23.06.2022, Sputnik Mundo

Indican que a pesar de que la región ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia de COVID-19, esta situación representa un "agravamiento"."Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa del COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de 10 años", agregaron.El informe recalca que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12% a lo largo de su vida."América Latina y el Caribe enfrenta una crisis educativa sin precedentes (…) El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que lee pone un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región", dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.Según el estudio, los niños de América Latina y el Caribe vivieron los cierres de escuela por COVID-19 "más largos y constantes del mundo"; en promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una supresión estimada de 1,5 años de aprendizaje.En el informe "Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022", que también fue elaborado por el Banco Mundial, Unesco, Unicef, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, se señala que, la crisis educativa en América Latina y el Caribe coloca a la región en el segundo peor lugar a nivel mundial.Apenas la región de África Subsahariana muestra una tasa más alta de pobreza de aprendizaje, con nueve de cada 10 alumnos que no pueden leer y comprender un texto al final de la primaria.

