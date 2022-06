https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-principio-del-fin-del-gobierno-mas-eclectico-de-israel-1127179839.html

El principio del fin del gobierno más ecléctico de Israel

El 20 de junio, el primer ministro, Naftali Bennett, sorprendió al país al anunciar su decisión, tomada junto con su socio Yair Lapid, de disolver su gobierno. Dijo que habían llegado a ella tras concluir que no había otro modo de mantener unido al gobierno.El proceso de disolución de la knéset (parlamento israelí) probablemente se completará la próxima semana y dejará a Yair Lapid como primer ministro interino.Estancamiento político previstoLas encuestas ya pronostican que habrá un estancamiento político tras las próximas elecciones y que ningún partido obtendrá los suficientes votos como para formar una coalición mayoritaria.Israel ha pasado por una serie de elecciones sin conclusión entre 2019 y 2021, y gobierno a punto de desmembrarse, el más diverso de la historia de Israel, se construyó con 8 partidos de todo el espectro político existente, desde la izquierda, pasando por el centro y llegando a la derecha. Por primera vez incluyó también un partido independiente árabe, Raam.Si bien el gobierno de Bennett tuvo éxitos como la aprobación del primer presupuesto del Estado en varios años, perdió su mayoría el pasado mes de abril con la dimisión de una diputada del partido de Bennett, Yamina, le siguió otra del partido Meretz, pacifista, aunque regresó, y todo el partido Raam se mantuvo apartado durante varias semanas mientras que consejeros de Bennett también dejaron sus cargos.En los últimos días la coalición no ha podido llevar a cabo legislación básica y se ha enfrentado a la posibilidad de que la oposición, liderada por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, lograse una mayoría con los parlamentarios desertores y sus sistemáticos votos en contra de políticas que, si bien aprueban ideológicamente, votaban en contra para tirar al gobierno.Las encuestas muestran de modo consistente que los partidos del bloque de Netanyahu tendrían más votos, pero no la mayoría como para formar gobierno, y que el partido árabe la Lista Unida, quien no apoya a Netanyahu pero tampoco a sus rivales, tendría, de nuevo, la llave del equilibrio.El proceso y el futuroHasta que se apruebe el proceso de disolución del gobierno debe pasar cuatro votos del pleno de los congresos y dos revisiones de dos comités.Si todo sigue su curso, Lapid será el primer ministro y Bennett pasará a ser primer ministro alternativo, que es el título actual de Lapid, además de ministro de Relaciones Exteriores. Lapid continuará en su cargo hasta la formación de un nuevo gobierno.Mientras Netanyahu y miembros de su partido, el Likud, han saludado la disolución del gobierno, el informativo del canal 12 informó que varios líderes de otros partidos del bloque de la oposición prefieren que se forme una coalición alternativa en el parlamento existente y evitar ir a elecciones. Y presionan a Netanyahu para que actúe en ese sentido.Los observadores dicen que la actual oposición podría crear una coalición de gobierno, aunque muy in extremis, teniendo en cuenta que su líder, Netanyahu, se enfrenta a un juicio con cargos de corrupción. Sin embargo, el veterano político continúa gozando de popularidad.La coalición de Bennett, que obtuvo el año pasado una mínima mayoría con la que consiguió sacar al primer ministro más longevo de la historia del país, Netanyahu, tras una década en el poder, lo logró sobre todo porque había una mayoría de votantes que, si bien no compartían ideología ni principios, sí tenían en común un objetivo: sacar a Netanyahu del poder.Ahora, la sombra de Netanyahu planea de nuevo sobre las apuestas políticas.

Rosa Bronstein

Noticias

