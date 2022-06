https://mundo.sputniknews.com/20220617/america-latina-no-participa-de-las-sanciones-a-rusia-pero-sufre-las-consecuencias-1126951757.html

"América Latina no participa de las sanciones a Rusia pero sufre las consecuencias"

"América Latina no participa de las sanciones a Rusia pero sufre las consecuencias"

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo acogió un panel sobre el intercambio económico y comercial entre los países de América Latina y el Caribe y Rusia. Hablamos con su coordinador, Sergey Brilev.

2022-06-17T22:15+0000

2022-06-17T22:15+0000

2022-06-17T22:22+0000

contante y sonante

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2019

latinoamérica

rusia

intercambio comercial

comercio

comercio exterior

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1126951612_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_48bf6b019eacb0ae0f411580f7f74600.jpg

“América Latina no participa de las sanciones a Rusia pero sufre las consecuencias” “América Latina no participa de las sanciones a Rusia pero sufre las consecuencias”

La edición número 25 del evento convocó a 2700 representantes de 135 países y por décima vez dedicó un espacio exclusivo para analizar la realidad y perspectivas del comercio entre ambas regiones.Participaron autoridades como la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, además de empresarios, entre ellos, el director de la farmacéutica brasileña Unión Química, Rogerio Rosso, que produjo la vacuna Sputnik V.Una de los temas abordados fueron las alternativas para mantener y reforzar los vínculos comerciales ante las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Rusia por su operación militar en Ucrania.Entre las miles de medidas se encuentra la desconexión del SWIFT, el sistema de transferencias bancaria, lo que complicó el calendario de pagos. También hay dificultades en el transporte internacional.Briliov es periodista, presidente de la Global Energy Association y del Instituto Bering-Bellingshausen para las Américas (IBBA) con sede en Montevideo.El entrevistado recordó que salvo Bahamas los países de América Latina y el Caribe no se sumaron a las sanciones contra Rusia."América Latina no participa en las sanciones (…) pero sufre de las consecuencias, por ejemplo la ruptura de los suministros de los fertilizantes", remarcó.En abril la directora del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina Tatiana Mashkova le comentó a Sputnik que había buena voluntad e interés de todas las partes en mantener e incrementar el comercio a pesar de las dificultades.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2019, latinoamérica, rusia, intercambio comercial, comercio, comercio exterior, аудио