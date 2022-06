La vicepresidenta venezolana ve al SPIEF como una plataforma para repensar la economía

https://mundo.sputniknews.com/20220617/la-vicepresidenta-venezolana-ve-al-spief-como-una-plataforma-para-repensar-la-economia-1126915042.html

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) ofrece oportunidades para construir una nueva economía... 17.06.2022, Sputnik Mundo

En este panel, denominado 'Transformación de cadenas de cooperación: nuevas oportunidades y perspectivas', donde también estuvo presente el vice primer ministro ruso Yuri Borísov, la vicepresidenta venezolana presentó su análisis de la situación económica internacional, afectada por las sanciones impuestas desde Occidente.Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el 24 de febrero, los países de la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados impusieron más de 7.000 sanciones contra Rusia.Rodríguez apuntó que cada una de estas medidas restrictivas "es una sanción bumerán, contra el pueblo de EEUU, contra los pueblos de Europa, ellos mismos están creando sus adversidades".La vicepresidenta se mostró convencida de que las sanciones impuestas "no van a desaparecer mañana, porque además es una extraordinaria industria de apropiación ilegítima de recursos de los países, y quizás lo más duro tiene que ver con el mundo financiero".Rodríguez subrayó que con sus medidas unilaterales, "el mundo occidental se apropia de los recursos financieros de nuestros pueblos: la mitad de las reservas internacionales de Rusia están bloqueadas, confiscadas, como tiene Venezuela el oro confiscado en el Banco de Inglaterra"."Esto va a ser así, quizás para siempre, no lo sabemos, pero tiene una perspectiva geopolítica", afirmó.La vicepresidenta reafirmó el apoyo al pueblo ruso, que "está nuevamente en la primera fila en la batalla contra el fascismo", y aseguró que "Rusia no va a ser aislada, no va a ser excluida".

