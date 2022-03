https://mundo.sputniknews.com/20220330/swift-una-imposicion-de-eeuu-disfrazada-de-interes-entre-bancos-privados-1123808912.html

SWIFT: "una imposición de EEUU disfrazada de interés entre bancos privados"

El economista argentino Juan Valerdi analizó las implicancias de estar o no integrado al sistema de transferencias bancarias, las alternativas al mismo y su impacto a nivel global.

SWIFT: "una imposición de EEUU disfrazada de interés entre bancos privados" A 40 años de la Guerra de las Malvinas, la lucha argentina sobre la soberanía de las islas se mantiene intacta ante Reino Unido.

La guerra económica, financiera y diplomática declarada por EEUU y la Unión Europea contra Moscú, en el marco del conflicto en Ucrania, agudizó la crisis en la economía mundial.Rusia es actualmente el país más sancionado del mundo. En menos de un mes recibió cerca de 3.000 medidas restrictivas unilaterales como la congelación de activos, el ataque a empresas del Estado y bancos, la prohibición de importar el crudo y la desconexión de algunos bancos del sistema SWIFT.Ante esta realidad, países como Irán —sancionado por EEUU en relación con el pacto nuclear— y la propia Rusia trabajan en alternativas para sustituir este sistema de transacciones internacionales.Moscú cuenta con su propio mecanismo de pago: el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS). El mismo fue desarrollado por el Banco Central y en uso desde 2014, luego de que EEUU amenazara con expulsar al país del SWIFT.Entrevistado por Contante y Sonante, el economista argentino Juan Valerdi, docente de macroeconomía y exasesor del Banco Central de la República Argentina y de la Unidad Antilavado, brindó una definición técnica y geopolítica sobre la herramienta."Es el sistema de intercambio de información para transferencias de los bancos del mundo ligados al dólar, maneja todos los movimientos ligados a esa moneda que tienen con centro a Nueva York [Wall Street]", sostuvo.De acuerdo con el entrevistado, las posibles alternativas al sistema que se quieran crear "hoy en día no tienen un impedimento tecnológico relevante". Sin embargo, aclaró: "lo que está detrás de la decisión es una discusión geopolítica"."El punto es si se va a patear el tablero e imponer condiciones para comerciar internacionalmente en otra moneda que no sea el dólar. Para eso hay que tener socios y empresas multinacionales que comercien sus productos en otra moneda", explicó.El especialista señaló que es clave analizar "lo que hará Europa, cómo se va a ubicar. Mientras tanto, saber si el continente le va a transferir a su población el costo de comprar gas de otros países a cuatro o cinco veces el valor que podía comprarlo a Rusia, o si va a decidir saltar estos bloqueos para no pasarle la cuenta a la población".

