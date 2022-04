https://mundo.sputniknews.com/20220428/rusia-y-latinoamerica-con-buena-voluntad-y-optimismo-para-superar-las-trabas-a-su-comercio-1124942897.html

Rusia y Latinoamérica con "buena voluntad" y "optimismo" para superar las trabas a su comercio

Rusia y Latinoamérica con "buena voluntad" y "optimismo" para superar las trabas a su comercio

Las sanciones sin precedentes de EEUU y sus aliados por el conflicto de Ucrania sí que complicaron el desarrollo de los lazos económico-comerciales entre Rusia... 28.04.2022

Lo dijo a Sputnik Tatiana Mashkova, directora del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina [CN CEPLA], organización rusa con peso en el tema de las relaciones con la región.En este contexto, Mashkova citó como ejemplo el recientemente celebrado webinario 'Nuevas oportunidades de exportaciones a Rusia de los Países de América Latina y el Caribe'. Un evento de envergadura organizado en conjunto por la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, donde participó su presidente, Serguéi Katirin, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Schetinin, y representantes de más de 20 embajadas de Latinoamérica –en su gran mayoría de forma presencial–, al tiempo que a los ponentes de Honduras y de la República Dominicana, que lo hicieron de forma virtual, no les importó la enorme diferencia horaria con Rusia, para conectarse en la madrugada profunda de sus países.Entre muchas otras intervenciones, Mashkova resaltó la del Embajador de Uruguay, quien "habló no solamente de la disposición de su país a seguir exportando carne, vino" y otros productos tradicionales, sino también "nuevos productos para el mercado ruso como el software", un tema de enorme actualidad para el gigante euroasiático ante las restricciones en este ámbito impuestas por Occidente."El sector de las infocomunicaciones está bastante bien desarrollado en Uruguay, ahora es uno de los líderes del mercado latinoamericano", señaló la directora del CN CEPLA, al mencionar también las ofertas presentadas por el jefe de la misión diplomática de Brasil, país que puede suministrar, no solamente su café, su carne o su fruta", sino también productos de su "industria automotriz o de aviones, muy bien desarrolladas".También hizo mención a las exposiciones de los Embajadores de Argentina y Venezuela, enfatizando que, en este último caso, existe una conexión aérea directa entre la nación caribeña y Rusia, a través de la aerolínea Conviasa que "tiene su oficina en Moscú".Un hecho de extrema importancia, en unas circunstancias en las que la logística entre las partes se ha convertido en un auténtico desafío, dado que Rusia "no tenía ni una sola línea comercial marítima directa con ningún país de América Latina", recurriendo a los servicios de flotas comerciales extranjeras, un modelo que demostró su vulnerabilidad ante las sanciones occidentales. Al mismo tiempo, Mashkova subrayó que Moscú sí que está en condiciones para "encontrar soluciones en un tiempo muy corto"."Y no solamente Rusia está buscando esas soluciones, tenemos socios en América Latina que nos están enviando sus versiones y esquemas, entre ellos, Ecuador, uno de los países que está empujando en este tema, más que cualquier otro, ante las dificultades para vender su banano, teniendo en cuenta que el 97% de este producto en el mercado ruso provenía de Ecuador", apuntó la experta.Según Mashkova, también se está trabajando en los esquemas de pagos que no sean vulnerables a las trabas que ponen EEUU y sus socios a las transacciones financieras en el marco de las sanciones antirrusas, tratándose de pagos en monedas nacionales o el bartering, al tiempo que, en el caso de Cuba, "ya está funcionando un sistema alternativo a SWIFT."Tengo mucho optimismo, aunque entiendo que hay dificultades, y son grandes dificultades", sostuvo la directora del CN CEPLA en relación a la capacidad de Rusia y Latinoamérica de salir adelante en sus contactos económico-comerciales.En esta línea, comunicó que el Comité para las Relaciones Internacionales de la ciudad rusa de San Petersburgo acaba de solicitar la organización de un evento enfocado en las oportunidades de las empresas locales para acceder al mercado latinoamericano. Semejantes solicitudes también llegan de otras regiones del país para "iniciar una colaboración concreta".

